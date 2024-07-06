06 июля 2024
05 июля 2024

Власти ищут нового подрядчика для самой большой курганской школы

В новой школе Кургана в Заозерном за 4 миллиона рублей построят крыльцо и пандус
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Школа рассчитана на 1500 мест
Школа рассчитана на 1500 мест Фото:

В Кургане объявили аукцион на строительство крыльца и пандуса для новой школы в 12-м микрорайоне Заозерного. Работы оценили в 4,4 миллиона рублей, указано на портале ЕИС «Закупки».

«Объект закупки: выполнение работ по строительству „Общеобразовательной организации на 1500 мест, город Курган, 12-й микрорайон“ (крыльцо, пандус). Начальная цена контракта: 4 410 148,15 рубля», — написано на сайте. Заявки на торги будут приниматься до 9 июля.

Акт строительной готовности объекта правительству передали в начале месяца. Заказчик отмечал, что перед лицензированием необходимо провести ряд работ на прилегающей территории и внутри школы.

Изначально готовое учреждение планировали сдать до конца декабря прошлого года, но срок перенесли. Прежнего столичного подрядчика заменил «Курганстальмост». На фоне проблем со школой была проведена серия арестов, число проверок в школе выросло в разы. Строителям приходилось работать ночами, чтобы быстрее сдать объект. В феврале власти раскритиковали затянувшееся строительство.

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В Кургане объявили аукцион на строительство крыльца и пандуса для новой школы в 12-м микрорайоне Заозерного. Работы оценили в 4,4 миллиона рублей, указано на портале ЕИС «Закупки». «Объект закупки: в ыполнение работ по строительству „Общеобразовательной организации на 1500 мест, город Курган, 12-й микрорайон“ (крыльцо, пандус).  Начальная цена контракта:  4 410 148,15 рубля», — написано на сайте. Заявки на торги будут приниматься до 9 июля. Акт строительной готовности объекта правительству передали в начале месяца. Заказчик отмечал, что перед лицензированием необходимо провести ряд работ на прилегающей территории и внутри школы. Изначально готовое учреждение планировали сдать до конца декабря прошлого года, но срок перенесли. Прежнего столичного подрядчика заменил «Курганстальмост». На фоне проблем со школой была проведена серия арестов, число проверок в школе выросло в разы. Строителям приходилось работать ночами, чтобы быстрее сдать объект. В феврале власти раскритиковали затянувшееся строительство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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