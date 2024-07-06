Власти ищут нового подрядчика для самой большой курганской школы

В Кургане объявили аукцион на строительство крыльца и пандуса для новой школы в 12-м микрорайоне Заозерного. Работы оценили в 4,4 миллиона рублей, указано на портале ЕИС «Закупки».
«Объект закупки: выполнение работ по строительству „Общеобразовательной организации на 1500 мест, город Курган, 12-й микрорайон“ (крыльцо, пандус). Начальная цена контракта: 4 410 148,15 рубля», — написано на сайте. Заявки на торги будут приниматься до 9 июля.
Акт строительной готовности объекта правительству передали в начале месяца. Заказчик отмечал, что перед лицензированием необходимо провести ряд работ на прилегающей территории и внутри школы.
Изначально готовое учреждение планировали сдать до конца декабря прошлого года, но срок перенесли. Прежнего столичного подрядчика заменил «Курганстальмост». На фоне проблем со школой была проведена серия арестов, число проверок в школе выросло в разы. Строителям приходилось работать ночами, чтобы быстрее сдать объект. В феврале власти раскритиковали затянувшееся строительство.
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