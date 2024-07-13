В Ростовской области загорелась нефтебаза после атаки ВСУ: карта СВО на 13 июля

ВСУ беспилотниками атаковали нефтебазу в Ростовской области

13 июля 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Пожар на нефтебазе уже потушен (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины атаковала нефтебазу в Ростовской области. В результате атаки произошло возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал. Интерактивная карта спецоперации, ход боев, а также удары по территории России — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Пожар на нефтебазе в Ростовской области ВСУ атаковали беспилотниками Ростовскую область, загорелась нефтебаза в Цимлянском районе. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Чтобы его потушить, был задействован пожарный поезд. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. На данный момент возгорание ликвидировано. По данным Минобороны РФ, утром над Ростовской областью были перехвачены два беспилотника ВСУ. Мощный взрыв около Полтавы Ночью на военном объекте в пригороде Полтавы прогремел сильный взрыв. По данным подполья, он прозвучал со стороны аэродрома, который сейчас огражден блокпостами. Спустя несколько минут после удара к военному объекту выехали скорые, заявили в подполье. Донецкое направление В районе Константиновки продолжаются столкновения на окраинах населенного пункта, линия фронта значительно не изменилась. В Красногоровке ВС РФ продолжает наступление, зона контроля ВСУ в этом городе сокращается с каждым днем. Боевые действия также активно ведутся в районе Карловки, включая окраины населенного пункта и прилегающие территории у местного водохранилища. ВСУ ведут активную оборону, однако инициатива в боевых действиях остается за российскими войсками. В Новоселовке Первой российские войска смогли продвинуться в пределах населенного пункта, достигнув его центра. В Нью-Йорке российские силы продолжают расширять свою зону контроля, здесь продолжаются интенсивные боевые действия, передает WarGonzo. Харьковское направление Продолжаются бои около Глубокого и Волчанска. ВСУ пытаются выбить российские подразделения с занятых позиций. В целом линия боевого соприкосновения на этом направлении значительно не изменилась, передает telegram-канал WarGonzo. Луганское направление Истребители-бомбардировщики Су-34 осуществили удар по скрытой технике и личному составу противника. Использовались неуправляемые авиационные бомбы ОФАБ-500, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции. Эти боеприпасы позволяют вести огонь по целям на безопасном для авиации расстоянии, обеспечивая при этом высокую точность удара. Разведывательные данные подтверждают успешное поражение заданных объектов, передает Пятый канал. Запорожское направление Российские военные нашли и уничтожили группу операторов БПЛА «Баба Яга». Они снимали на видео удары по раненым военным, медсестрам и гражданским объектам. Группа была уничтожена точным попаданием из гаубицы Д-30, рассказал командир специального подразделения «Царские Волки» Дмитрий Рогозин. Херсонское направление ВС РФ уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ на правом берегу Днепра. Удар по ней был нанесен при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет». Вражеский объект был обнаружен беспилотником ZALA, сообщили в Минобороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия Украины атаковала нефтебазу в Ростовской области. В результате атаки произошло возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал. Интерактивная карта спецоперации, ход боев, а также удары по территории России — в материале URA.RU. ВСУ атаковали беспилотниками Ростовскую область, загорелась нефтебаза в Цимлянском районе. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Чтобы его потушить, был задействован пожарный поезд. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. На данный момент возгорание ликвидировано. По данным Минобороны РФ, утром над Ростовской областью были перехвачены два беспилотника ВСУ. Ночью на военном объекте в пригороде Полтавы прогремел сильный взрыв. По данным подполья, он прозвучал со стороны аэродрома, который сейчас огражден блокпостами. Спустя несколько минут после удара к военному объекту выехали скорые, заявили в подполье. В районе Константиновки продолжаются столкновения на окраинах населенного пункта, линия фронта значительно не изменилась. В Красногоровке ВС РФ продолжает наступление, зона контроля ВСУ в этом городе сокращается с каждым днем. Боевые действия также активно ведутся в районе Карловки, включая окраины населенного пункта и прилегающие территории у местного водохранилища. ВСУ ведут активную оборону, однако инициатива в боевых действиях остается за российскими войсками. В Новоселовке Первой российские войска смогли продвинуться в пределах населенного пункта, достигнув его центра. В Нью-Йорке российские силы продолжают расширять свою зону контроля, здесь продолжаются интенсивные боевые действия, передает WarGonzo. Продолжаются бои около Глубокого и Волчанска. ВСУ пытаются выбить российские подразделения с занятых позиций. В целом линия боевого соприкосновения на этом направлении значительно не изменилась, передает telegram-канал WarGonzo. Истребители-бомбардировщики Су-34 осуществили удар по скрытой технике и личному составу противника. Использовались неуправляемые авиационные бомбы ОФАБ-500, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции. Эти боеприпасы позволяют вести огонь по целям на безопасном для авиации расстоянии, обеспечивая при этом высокую точность удара. Разведывательные данные подтверждают успешное поражение заданных объектов, передает Пятый канал. Российские военные нашли и уничтожили группу операторов БПЛА «Баба Яга». Они снимали на видео удары по раненым военным, медсестрам и гражданским объектам. Группа была уничтожена точным попаданием из гаубицы Д-30, рассказал командир специального подразделения «Царские Волки» Дмитрий Рогозин. ВС РФ уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ на правом берегу Днепра. Удар по ней был нанесен при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет». Вражеский объект был обнаружен беспилотником ZALA, сообщили в Минобороны РФ.