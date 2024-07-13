В Кургане полиция задержала двух наркодилеров

Злоумышленники задержаны полицией
В Кургане сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в торговле наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«Полицейские задержали двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Во время досмотра у 35-летнего гражданина был изъят один сверток, а у 38-летнего — около ста свертков с веществом», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Следственными органами возбуждены уголовные дела. Злоумышленники задержаны.
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