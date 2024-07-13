13 июля 2024
12 июля 2024

В Кургане полиция задержала двух наркодилеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленники задержаны полицией
Злоумышленники задержаны полицией Фото:

В Кургане сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в торговле наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Полицейские задержали двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Во время досмотра у 35-летнего гражданина был изъят один сверток, а у 38-летнего — около ста свертков с веществом», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Следственными органами возбуждены уголовные дела. Злоумышленники задержаны.

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В Кургане сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в торговле наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Полицейские задержали двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Во время досмотра у 35-летнего гражданина был изъят один сверток, а у 38-летнего — около ста свертков с веществом», — сообщили в telegram-канале ведомства. Следственными органами возбуждены уголовные дела. Злоумышленники задержаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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