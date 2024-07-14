14 июля 2024

Под Тюменью нашли труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальных признаков смерти на теле не нашли
Криминальных признаков смерти на теле не нашли Фото:

В Тюменской области в районе поселка Боровский 12 июля обнаружили труп мужчины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. По данным силовиков, тело найдено без признаков криминальной смерти.

«Найдено тело мужчины без внешних признаков криминальной смерти. Следственными органами СК России проводится проверка», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях пользователи начали делать предположения о личности погибшего. Однако официальной информации по этому поводу нет.

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В Тюменской области в районе поселка Боровский 12 июля обнаружили труп мужчины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. По данным силовиков, тело найдено без признаков криминальной смерти. «Найдено тело мужчины без внешних признаков криминальной смерти. Следственными органами СК России проводится проверка», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. В социальных сетях пользователи начали делать предположения о личности погибшего. Однако официальной информации по этому поводу нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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