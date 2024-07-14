Под Тюменью нашли труп мужчины

Криминальных признаков смерти на теле не нашли
В Тюменской области в районе поселка Боровский 12 июля обнаружили труп мужчины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. По данным силовиков, тело найдено без признаков криминальной смерти.
«Найдено тело мужчины без внешних признаков криминальной смерти. Следственными органами СК России проводится проверка», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
В социальных сетях пользователи начали делать предположения о личности погибшего. Однако официальной информации по этому поводу нет.
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