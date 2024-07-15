15 июля 2024

В Тюмени устанавливают уникальные люки к юбилею первого в Сибири водопровода

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени установят 160 уникальных люков
В Тюмени установят 160 уникальных люков Фото:

В Тюмени установят 160 уникальных люков к 160-летию первого в Сибири водопровода. Об этом сообщили в мэрии города.

«К 160-летию первого в Сибири водопровода изготовлено 160 уникальных люков: на них изображена стилизованная капля воды. Дизайн разработали специально к юбилею. Первые такие люки установили на улицах Семакова и Льва Толстого», — написано в telegram-канале ведомства.

Помимо этого, в Тюменском драматическом театре будет открыта выставка к юбилею. Также в Восточном административном округе благоустроят «бульвар воды» с фонтаном.

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В Тюмени установят 160 уникальных люков к 160-летию первого в Сибири водопровода. Об этом сообщили в мэрии города. «К 160-летию первого в Сибири водопровода изготовлено 160 уникальных люков: на них изображена стилизованная капля воды. Дизайн разработали специально к юбилею. Первые такие люки установили на улицах Семакова и Льва Толстого», — написано в telegram-канале ведомства. Помимо этого, в Тюменском драматическом театре будет открыта выставка к юбилею. Также в Восточном административном округе благоустроят «бульвар воды» с фонтаном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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