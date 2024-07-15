Чиновники Ноябрьска ответили горожанке не на ту жалобу. Скрин

Жительница ЯНАО пожаловалась Путину на собачьи приюты

16 июля 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Неравнодушные жители жалуются на приют для животных в Ноябрьске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Ноябрьска обратилась в приемную президента РФ Владимира Путина с жалобой на стаи бездомных собак в центре города и антисанитарные условия в городском приюте для животных. Однако сообщение органов самоуправления ее удивило: вместо пояснения по существу женщине дали ответ на другую жалобу из социальных сетей — по поводу пьяных сотрудников в приюте. Об этом гражданка сообщила URA.RU. «Я в приюте не была и не могу утверждать, что там был кто-то пьяный (анонимный пост с жалобой на это распространялся в соцсетях ранее, прим. автора), но по фото видно, что там антисанитария. Я написала о том, что увидела», — сообщила Дарья Жогликова в личной беседе корреспонденту URA.RU. В своем письме президенту Дарья отметила, что отловленных собак из приюта вывозят в возрасте четырех месяцев за пределы Ноябрьска. Таким образом животные лишаются возможности найти новый дом. На просьбы проверить приют на антисанитарию мэрия Ноябрьска в личном письме заявительнице ответила, что анонимные сообщения не являются основанием для возбуждения административного дела. «Управлением проведена проверка размещенной в социальной сети информации об осуществлении работниками городского приюта профессиональной деятельности по уходу за животными без владельцев в состоянии алкогольного опьянения». Женщине также напомнили о статье за «клевету». По итогам административной проверки правонарушений в приюте не выявлено, а подрядчик, отлавливающий собак, вывозит их в пределах городских границ на законных основаниях. Однако возраст собак, подлежащих «возрасту» в среду обитания, не указан. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Ноябрьска. На данный момент запрос находится на уточнении, — сообщила муниципальная пресс-служба. Ранее редакция URA.RU сообщила о том, что в мэрию Ноябрьска заглянули силовики при поддержке СОБРа — они провели выемку документов. Основанием стал приказ главы СКР Александра Бастрыкина, который потребовал возбудить уголовное дело по факту нападения стаи собак на велосипедиста. Письмо с обращением Дарьи Жогликовой в приемную президента РФ Читатель URA.RU Официальный ответ администрации Ноябрьска на обращение Дарьи Жогликовой Читатель URA.RU Официальный ответ администрации Ноябрьска на обращение Дарьи Жогликовой Читатель URA.RU Официальный ответ администрации Ноябрьска на обращение Дарьи Жогликовой Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Ноябрьска обратилась в приемную президента РФ Владимира Путина с жалобой на стаи бездомных собак в центре города и антисанитарные условия в городском приюте для животных. Однако сообщение органов самоуправления ее удивило: вместо пояснения по существу женщине дали ответ на другую жалобу из социальных сетей — по поводу пьяных сотрудников в приюте. Об этом гражданка сообщила URA.RU. «Я в приюте не была и не могу утверждать, что там был кто-то пьяный (анонимный пост с жалобой на это распространялся в соцсетях ранее, прим. автора), но по фото видно, что там антисанитария. Я написала о том, что увидела», — сообщила Дарья Жогликова в личной беседе корреспонденту URA.RU. В своем письме президенту Дарья отметила, что отловленных собак из приюта вывозят в возрасте четырех месяцев за пределы Ноябрьска. Таким образом животные лишаются возможности найти новый дом. На просьбы проверить приют на антисанитарию мэрия Ноябрьска в личном письме заявительнице ответила, что анонимные сообщения не являются основанием для возбуждения административного дела. «Управлением проведена проверка размещенной в социальной сети информации об осуществлении работниками городского приюта профессиональной деятельности по уходу за животными без владельцев в состоянии алкогольного опьянения». Женщине также напомнили о статье за «клевету». По итогам административной проверки правонарушений в приюте не выявлено, а подрядчик, отлавливающий собак, вывозит их в пределах городских границ на законных основаниях. Однако возраст собак, подлежащих «возрасту» в среду обитания, не указан. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Ноябрьска. На данный момент запрос находится на уточнении, — сообщила муниципальная пресс-служба. Ранее редакция URA.RU сообщила о том, что в мэрию Ноябрьска заглянули силовики при поддержке СОБРа — они провели выемку документов. Основанием стал приказ главы СКР Александра Бастрыкина, который потребовал возбудить уголовное дело по факту нападения стаи собак на велосипедиста.