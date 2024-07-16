16 июля 2024

Бывший замдиректора ТКТО лишился протекции тюменских властей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Негинский под прицелом силовиков
Негинский под прицелом силовиков Фото:

После информации о том, что Евгений Негинский (заместитель генерального директора Тюменского концертного — театрального объединения) отделался штрафом по статье «злоупотребление должностными полномочиями», стали известны новые детали по этому делу. Так, после ухода на пенсию, топ-чиновник попал под прицел силовиков. Это связывают с тем, что правительство Тюменской области потеряло интерес к его персоне, что полностью развязало руки правоохранительным органам.

«При Негинском в структуре совершались и другие правонарушения. Руки у силовиков развязались после ухода Негинского не пенсию. До этого у него была неприкосновенность, так как чиновник был организатором крупных торжественных мероприятий для тюменских VIP» — сообщают в беседе URA.RU близкие к ТКТО источники.

Ранее, Евгений Негинский проходил слушанье по обвинению о злоупотребление должностными полномочиями. Итоги дела закончились тем, что суд обязал выплатить штраф в 40 тысяч рублей и дело закрылось. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После информации о том, что Евгений Негинский (заместитель генерального директора Тюменского концертного — театрального объединения) отделался штрафом по статье «злоупотребление должностными полномочиями», стали известны новые детали по этому делу. Так, после ухода на пенсию, топ-чиновник попал под прицел силовиков. Это связывают с тем, что правительство Тюменской области потеряло интерес к его персоне, что полностью развязало руки правоохранительным органам. «При Негинском в структуре совершались и другие правонарушения. Руки у силовиков развязались после ухода Негинского не пенсию. До этого у него была неприкосновенность, так как чиновник был организатором крупных торжественных мероприятий для тюменских VIP» — сообщают в беседе URA.RU близкие к ТКТО источники. Ранее, Евгений Негинский проходил слушанье по обвинению о злоупотребление должностными полномочиями. Итоги дела закончились тем, что суд обязал выплатить штраф в 40 тысяч рублей и дело закрылось. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...