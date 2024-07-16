Бывший замдиректора ТКТО лишился протекции тюменских властей

После информации о том, что Евгений Негинский (заместитель генерального директора Тюменского концертного — театрального объединения) отделался штрафом по статье «злоупотребление должностными полномочиями», стали известны новые детали по этому делу. Так, после ухода на пенсию, топ-чиновник попал под прицел силовиков. Это связывают с тем, что правительство Тюменской области потеряло интерес к его персоне, что полностью развязало руки правоохранительным органам.
«При Негинском в структуре совершались и другие правонарушения. Руки у силовиков развязались после ухода Негинского не пенсию. До этого у него была неприкосновенность, так как чиновник был организатором крупных торжественных мероприятий для тюменских VIP» — сообщают в беседе URA.RU близкие к ТКТО источники.
Ранее, Евгений Негинский проходил слушанье по обвинению о злоупотребление должностными полномочиями. Итоги дела закончились тем, что суд обязал выплатить штраф в 40 тысяч рублей и дело закрылось.
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