В Тюмени до конца лета будут перекрыты участки дорог на Московском тракте, Николая Семенова, Красных Зорь и Александра Матросова. Такая информация указана на сайте администрации города. Какие еще дороги будут перекрыты в областной столице в июле и августе — в материале URA.RU.
Улица Александра Матросова
До 1 сентября нельзя будет проехать по улице Александра Матросова в районе домов №1 и 1, к. 1 из-за ремонта теплосети. Также движение будет перекрыто в районе проездов по Радищева, 29, 50 лет ВЛКСМ, 15 и 50 лет ВЛКСМ, 15/1. Схемы объезда: улицы Тарская, Шиллера, межквартальные проезды.
Улица Камчатская
Из-за переустройства сетей теплоснабжения до 12 августа прекращено движение на перекрестке в районе дома на Камчатской, 137, Камчатской, 116 «а» и на пересечении Камчатской и Березовой. Схемы объезда: Юбилейная, межквартальные проезды.
Московский тракт
С 22 июля по 30 августа будет перекрыт проезд к домам на Московском тракте, 137, 141, к. 3. Причина — ремонт сетей водоснабжения. Схемы объезда: Московский тракт, межквартальные проезды.
Улица Грибоедова
В центре Тюмени в районе Грибоедова перекроют до 10 августа участок от Короленко до Грибоедова и проезд к дому №13 из-за ремонта теплосетей. Объехать ограничения можно будет через улицу Запольную.
Улица Федерации
В связи с ремонтом тепловых сетей до 10 августа также будет прекращено движение машин на улице Федерации в районе здания №2, ст. 3 по ул. Новой и здания №110 по Куйбышева. Объехать можно через Куйбышева и Карла Маркса.
Улица Немцова
Также из-за ремонта теплосетей прекратят движение на нескольких участках улицы Немцова:
- на участке от проезда к зданию №79/1 по Осипенко до Циолковского, Таборной от Немцова до дома №4 — с 22 июля до 20 августа;
- от проезда к зданию №79/1 по Осипенко до Циолковского, Таборной от Немцова до дома №4, Циолковского от Немцова до проезда к дому №13 — с 9 по 20 августа;
- на участке Осипенко до проезда между домами №79/1 и № 81, Таборной от Немцова до дома №4 — с 21 по 31 августа.
День города
В рамках празднования Дня города 24 и 27 июля будут недоступны для проезда несколько улиц. 24 июля с 7:30 до 12:30 часов на парковке по Станкостроителей, от Профсоюзной до ул. Н. Машарова, а 27 июля — с 7:00 до 23:00 от дома №27 по Механической до М. Горького и улице Володарского, от Водопроводной до 8 Марта.
Улица Николая Семенова
Из-за ремонта дороги по улице Николая Семёнова с 18 июля по 15 октября будет прекращено движение автомобилей на участке от проезда к ТЦ «Метро» до Николая Фёдорова. Схемы объезда: Д. Менделеева, Федюнинского.
Улица Красных Зорь
Ремонт теплосетей приведет к закрытию участков улицы Красных Зорь:
- от Холодильной до проезда дома №55 — с 29 июля по 18 августа;
- от проезда к дому №138 Холодильной до Мельничной — с 18 по 30 августа;
- на перекрестке Красных Зорь и Мельничной, на участке Красных Зорь от Мельничной до С.-Щедрина — с 30 августа по 9 сентября;
- на перекрестке Красных Зорь и С.-Щедрина — с 10 по 13 сентября;
- на участке от С.-Щедрина до Максима Горького — с 22 августа по 5 сентября;
- на перекрестке ул. Красных Зорь и Максима Горького — с 13 по 15 сентября.
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