Ветер снес кровлю с дома в Сафакулево (архивное фото)
В райцентре Сафакулево (Курганская область) сильным ветром сдуло крышу с двухквартирного дома. Об этом сообщила местная жительница.
«Сафакулево накрыло ливнем, градом и шквалистым ветром. Последствия печальные, ветром снесло крышу дома», — передает газета «Боевое слово» в своей группе в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на фото и видео Нели Чиняевой с места событий.
Жители райцентра рассказали в соцсетях о затопленных огородах. Многие сельчане рискуют из-за стихии остаться без урожая, отмечают жители.
Ветер снес крышу дома в райцентре
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!