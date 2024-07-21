21 июля 2024
20 июля 2024

Ураган сорвал крышу дома у жителя курганского райцентра. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ветер снес кровлю с дома в Сафакулево (архивное фото)
Ветер снес кровлю с дома в Сафакулево (архивное фото) Фото:

В райцентре Сафакулево (Курганская область) сильным ветром сдуло крышу с двухквартирного дома. Об этом сообщила местная жительница.

«Сафакулево накрыло ливнем, градом и шквалистым ветром. Последствия печальные, ветром снесло крышу дома», — передает газета «Боевое слово» в своей группе в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на фото и видео Нели Чиняевой с места событий.

Жители райцентра рассказали в соцсетях о затопленных огородах. Многие сельчане рискуют из-за стихии остаться без урожая, отмечают жители.

Ветер снес крышу дома в райцентре
Ветер снес крышу дома в райцентре
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В райцентре Сафакулево (Курганская область) сильным ветром сдуло крышу с двухквартирного дома. Об этом сообщила местная жительница. «Сафакулево накрыло ливнем, градом и шквалистым ветром. Последствия печальные, ветром снесло крышу дома», — передает газета «Боевое слово» в своей группе в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на фото и видео Нели Чиняевой с места событий. Жители райцентра рассказали в соцсетях о затопленных огородах. Многие сельчане рискуют из-за стихии остаться без урожая, отмечают жители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...