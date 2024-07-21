В Тюменской области в реке нашли труп рыбака

В Тюменской области из реки Каш (Омутинский район) достали тело утонувшего мужчины: 62-летний рыбак пропал днем 21 июля, а его труп позднее обнаружили родственники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 62-летнего местного жителя в реке Каш Омутинского района Тюменской области. Днем 21 июля мужчина рыбачил недалеко от деревянного перехода через реку, протекающую вблизи деревни Кашевская. Тело местного жителя было обнаружено в вечернее время родственниками, обеспокоенными его длительным отсутствием», — рассказали в ведомстве.
Как сообщают следователи, на трупе не обнаружили признаков, говорящих о том, что его смерть была криминальной. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на базе отдыха возле озера Липовое утонул мужчина. Купание в данном водоеме запрещено.
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