21 июля 2024
20 июля 2024
19 июля 2024

В Тюменской области в реке нашли труп рыбака

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело мужчины нашли его родственники
Тело мужчины нашли его родственники Фото:

В Тюменской области из реки Каш (Омутинский район) достали тело утонувшего мужчины: 62-летний рыбак пропал днем 21 июля, а его труп позднее обнаружили родственники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 62-летнего местного жителя в реке Каш Омутинского района Тюменской области. Днем 21 июля мужчина рыбачил недалеко от деревянного перехода через реку, протекающую вблизи деревни Кашевская. Тело местного жителя было обнаружено в вечернее время родственниками, обеспокоенными его длительным отсутствием», — рассказали в ведомстве.

Как сообщают следователи, на трупе не обнаружили признаков, говорящих о том, что его смерть была криминальной. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на базе отдыха возле озера Липовое утонул мужчина. Купание в данном водоеме запрещено.

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В Тюменской области из реки Каш (Омутинский район) достали тело утонувшего мужчины: 62-летний рыбак пропал днем 21 июля, а его труп позднее обнаружили родственники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. «Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 62-летнего местного жителя в реке Каш Омутинского района Тюменской области. Днем 21 июля мужчина рыбачил недалеко от деревянного перехода через реку, протекающую вблизи деревни Кашевская. Тело местного жителя было обнаружено в вечернее время родственниками, обеспокоенными его длительным отсутствием», — рассказали в ведомстве. Как сообщают следователи, на трупе не обнаружили признаков, говорящих о том, что его смерть была криминальной. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на базе отдыха возле озера Липовое утонул мужчина. Купание в данном водоеме запрещено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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