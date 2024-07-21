21 июля 2024

Курган на два дня накроют дожди и штормовой ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцев ждет ухудшение погоды
Курганцев ждет ухудшение погоды Фото:

Курганскую область накроют непогода и штормовой ветер. По прогнозам Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС) в ближайшие два дня регион ожидает ухудшение погодных условий.

«Вечером 22 июля, ночью и днем 23 июля местами в Курганской области ожидаются сильные и очень сильные дожди. Также ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра при грозах 25м/с», — предупреждают курганцев в SMS-рассылке от РСЧС.

На других источниках также сообщают об ухудшении погоды. По данным Яндекс Погоды, 22 июля будет облачно, днем +18, ночью +9. 23 июля также будет облачно, днем +13, ночью +11 градусов. В эти дни возможны небольшие дожди.

Ранее URA.RU писало, что за неделю в Курганской области ожидается месячная норма осадков. Средняя температура воздуха прогнозируется ниже нормы на 2-4 градуса. Днем по области будет 17-23 градуса, ночью 11-16 градусов тепла. 

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Курганскую область накроют непогода и штормовой ветер. По прогнозам Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС) в ближайшие два дня регион ожидает ухудшение погодных условий. «Вечером 22 июля, ночью и днем 23 июля местами в Курганской области ожидаются сильные и очень сильные дожди. Также ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра при грозах 25м/с», — предупреждают курганцев в SMS-рассылке от РСЧС. На других источниках также сообщают об ухудшении погоды. По данным Яндекс Погоды, 22 июля будет облачно, днем +18, ночью +9. 23 июля также будет облачно, днем +13, ночью +11 градусов. В эти дни возможны небольшие дожди. Ранее URA.RU писало, что з а неделю в Курганской области ожидается месячная норма осадков. Средняя температура воздуха прогнозируется ниже нормы на 2-4 градуса. Днем по области будет 17-23 градуса, ночью 11-16 градусов тепла. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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