Объявленного в розыск экс-депутата Белоусова требуют восстановить в Госдуме и выплатить зарплату. Скрин

Защита экс-депутата Госдумы Белоусова оспаривает лишение его мандата за прогулы

24 июля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Вадим Белоусов числится в розыске с августа 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Адвокаты бывшего депутата Госдумы РФ из Челябинска Вадима Белоусова, объявленного в международный розыск по обвинениям в получении взятки, оспорили в Верховном суде РФ (ВС РФ) решение федерального парламента о лишении их клиента мандата. Информация появилась в картотеке ВС РФ. «Заявители (истцы / административные истцы): Белоусов Вадим Владимирович. По иску: об оспаривании постановления ГД ФС РФ от 01.11.2023 N 4995-8 ГД („О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Белоусова Вадима Владимировича“ — прим. URA.RU)», — указано в карточке дела. Представителями истца выступают адвокаты Антон Кусков и Игорь Трунов. URA.RU связалось с Труновым. Он пояснил, что Белоусова лишили полномочий депутата Госдумы за прогулы в ноябре 2023 года. Но парламентарий пропал без вести задолго до этого. То есть, те основания, по которым Белоусова лишили полномочий депутата Госдумы, являются незаконными. По мнению адвокатов, Белоусову должны вернуть статус депутата Госдумы РФ и выплатить заработную плату, которую он не получил из-за незаконного лишения полномочий. «Данная жалоба на действия Госдумы — она не про то, что мы просим выплатить Белоусову деньги. Если его восстановят в статусе депутата, то все те решения по уголовному и гражданскому делам, подлежат отмене. Так как он получит иммунитет», — отметил Трунов. Новость по теме Госдума лишила мандата депутата Белоусова из Челябинска Решением Московского горсуда в августе 2022 года Белоусов был объявлен в розыск. Причиной стала неявка парламентария на оглашение приговора, по которому его и его тещу Маргариту Бутакову признали виновными в получении взятки на сумму 3,25 млрд рублей. Белоусова приговорили к 10 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей, Бутакова получила пять лет условно и аналогичный штраф. Позже Верховный суд РФ отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение. В Госдуме же, в ноябре 2023 года проголосовали за досрочное лишение Белоусова мандата. Причиной стали длительные пропуски заседаний. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 годы. После смены власти в регионе он вышел из ЕР, вступив в «Справедливую Россию». От партии эсеров дважды, в 2016 и 2021 годах, избирался в Госдуму от Кировской области и Удмуртии. дело об оспаривании решения Госдумы РФ о лишении полномочий депутата Вадима Белоусова рассмотрит Верховный суд РФ Скрин: официальный сайт Верховного суда РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокаты бывшего депутата Госдумы РФ из Челябинска Вадима Белоусова, объявленного в международный розыск по обвинениям в получении взятки, оспорили в Верховном суде РФ (ВС РФ) решение федерального парламента о лишении их клиента мандата. Информация появилась в картотеке ВС РФ. «Заявители (истцы / административные истцы): Белоусов Вадим Владимирович. По иску: об оспаривании постановления ГД ФС РФ от 01.11.2023 N 4995-8 ГД („О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Белоусова Вадима Владимировича“ — прим. URA.RU)», — указано в карточке дела. Представителями истца выступают адвокаты Антон Кусков и Игорь Трунов. URA.RU связалось с Труновым. Он пояснил, что Белоусова лишили полномочий депутата Госдумы за прогулы в ноябре 2023 года. Но парламентарий пропал без вести задолго до этого. То есть, те основания, по которым Белоусова лишили полномочий депутата Госдумы, являются незаконными. По мнению адвокатов, Белоусову должны вернуть статус депутата Госдумы РФ и выплатить заработную плату, которую он не получил из-за незаконного лишения полномочий. «Данная жалоба на действия Госдумы — она не про то, что мы просим выплатить Белоусову деньги. Если его восстановят в статусе депутата, то все те решения по уголовному и гражданскому делам, подлежат отмене. Так как он получит иммунитет», — отметил Трунов. Решением Московского горсуда в августе 2022 года Белоусов был объявлен в розыск. Причиной стала неявка парламентария на оглашение приговора, по которому его и его тещу Маргариту Бутакову признали виновными в получении взятки на сумму 3,25 млрд рублей. Белоусова приговорили к 10 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей, Бутакова получила пять лет условно и аналогичный штраф. Позже Верховный суд РФ отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение. В Госдуме же, в ноябре 2023 года проголосовали за досрочное лишение Белоусова мандата. Причиной стали длительные пропуски заседаний. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 годы. После смены власти в регионе он вышел из ЕР, вступив в «Справедливую Россию». От партии эсеров дважды, в 2016 и 2021 годах, избирался в Госдуму от Кировской области и Удмуртии.