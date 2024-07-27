Спецслужбы Киргизии задержали готовившего теракт в одной из стран СНГ

В Киргизии сотрудники госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) задержали члена международной террористической организации, готовившего теракт в одной из стран СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в республике. Сейчас он находится в СИЗО.
«Задержан и водворен в СИЗО член международной террористической организации (МТО) гражданин Кыргызской Республики Н.Р., подозреваемый в подготовке к организации теракта в одной из стран СНГ в составе подпольной террористической группировки», — сообщили в пресс-службе ГКНБ. Спецслужбами установлено, что действия задержанного координировались через скрытые аккаунты в мессенджере Telegram, и перед попыткой совершения преступления он присягнул на верность лидеру террористической организации.
Возбуждено уголовное дело. В рамках которого ГКНБ ведет расследование совместно с партнерскими спецслужбами для выявления других участников террористической группировки.
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