Спецслужбы Киргизии задержали готовившего теракт в одной из стран СНГ

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Задержан гражданин Киргизии, готовивший теракт
Задержан гражданин Киргизии, готовивший теракт Фото:

В Киргизии сотрудники госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) задержали члена международной террористической организации, готовившего теракт в одной из стран СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в республике. Сейчас он находится в СИЗО.

«Задержан и водворен в СИЗО член международной террористической организации (МТО) гражданин Кыргызской Республики Н.Р., подозреваемый в подготовке к организации теракта в одной из стран СНГ в составе подпольной террористической группировки», — сообщили в пресс-службе ГКНБ. Спецслужбами установлено, что действия задержанного координировались через скрытые аккаунты в мессенджере Telegram, и перед попыткой совершения преступления он присягнул на верность лидеру террористической организации.

Возбуждено уголовное дело. В рамках которого ГКНБ ведет расследование совместно с партнерскими спецслужбами для выявления других участников террористической группировки.

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В Киргизии сотрудники госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) задержали члена международной террористической организации, готовившего теракт в одной из стран СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в республике. Сейчас он находится в СИЗО. «Задержан и водворен в СИЗО член международной террористической организации (МТО) гражданин Кыргызской Республики Н.Р., подозреваемый в подготовке к организации теракта в одной из стран СНГ в составе подпольной террористической группировки», — сообщили в пресс-службе ГКНБ. Спецслужбами установлено, что действия задержанного координировались через скрытые аккаунты в мессенджере Telegram, и перед попыткой совершения преступления он присягнул на верность лидеру террористической организации. Возбуждено уголовное дело. В рамках которого ГКНБ ведет расследование совместно с партнерскими спецслужбами для выявления других участников террористической группировки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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