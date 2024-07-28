Сын миллиардера Бажаева подрался с полицией: причина конфликта, позиция отца

Тимур Бажаев, сын миллиардера Мусы Бажаева, напал у Лужников на начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Манохина. Его задержали и в ближайшее время предъявят обвинение. О том, что стало причиной конфликта и как отреагировал отец — в материале URA.RU.
Что произошло
Тимур Бажаев был задержан в качестве подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции. В Следственном комитете РФ по Москве сообщили, что 27 июля 2024 года он, находясь вблизи комплекса Лужники, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого, применил насилие в отношение представителя власти. Там добавили, что в ближайшее время Бажаеву будет предъявлено обвинение.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн в telegram-канале, ссылаясь на слова очевидцев написал, что конфликт произошел при попытке Бажаева пройти на территорию Лужников со стороны Лужнецкой набережной через служебную калитку. Поскольку готовилось массовое мероприятие, режим безопасности был усилен.
Тогда находившийся по другую сторону калитки сотрудник полиции не пропустил Бажаева, предложив пройти через обычный вход с досмотром. В ответ тот перелез через забор и ударил полковника по лицу, пытаясь затеять драку, был задержан и отправлен в отдел полиции на территории Лужников.
На кого напал Бажаев
«Для ведомства — это должно стать во всех смыслах делом чести: 23-летний [молодой человек] ударил не рядового полицейского, а начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Махонина», — рассказал Хинштейн.
Он подчеркнул, что несмотря на авторитет отца подозреваемого, это не дает право сыну применять насилие в отношении полковника полиции. «Каким бы уважаемым человеком не был отец, это не дает право сыну средь бела дня бить по морде полковнику полиции в центре Москвы. Заслужил — отвечай!» — заявил депутат.
Реакция отца
Отец задержанного, миллиардер Муса Бажаев сомневается в причастности сына к совершенному правонарушению: «Я не думаю, что мой сын мог совершить какие-то неправильные процессуальные действия... Мне об этом не известно пока», — сказал он в беседе с телеканалом РЕН ТВ. Однако бизнесмен отметил, что Тимур ответит за драку с полицейским, если действительно виновен. «Я ни за что бороться не собираюсь. Если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать», — подчеркнул Муса Бажаев.
Тимур Бажаев оказался совладельцем горнорудной компании
Подозреваемый в нападении на полицейского в Москве, является совладельцем нескольких крупных предприятий, сообщил телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что одна из компаний занимается добычей руд и песков драгоценных металлов.
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