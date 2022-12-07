Шеф полиции Екатеринбурга отказался увольняться, перехитрив московского ревизора

08 декабря 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

Игорь Озеров собирался уволиться, чтобы проводить больше времени с семьей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров отозвал свой рапорт об увольнении, который подавал в начале ноября, якобы намереваясь покинуть ряды полиции. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник, знакомый с делами ведомства. По его данным, это сделано, чтобы остаться в должности, но избежать проверки. «Озеров в последний момент отозвал свой рапорт, хотя всем приближенным говорил, что его решение уволиться твердое и непоколебимое», — рассказал собеседник агентства. Он уверен, что шеф изначально не собирался уходить из ведомства, а предпринял хитрый ход, чтобы избежать встречи с ревизорами. Впрочем, другой источник агентства утверждает, что Озеров на работу все же не выйдет. «Рапорт об увольнении не отозван», — кратко прокомментировал инсайдер. URA.RU направило запрос на имя начальника УМВД по Екатеринбургу. Ответа на момент публикации не поступало. О написании рапорта Озерова URA.RU сообщало 7 ноября. Сразу несколько осведомленных источников подтвердили подачу шефом документов об отставке, после чего Озеров ушел в отпуск. Подчиненные были уверены, что начальник из него уже не вернется, на его место назначили начальника следственного управления Николая Почаевца. Источники сообщали о грядущей отставке связанных с Озеровым силовиков — в частности, его заместителя Максима Беликова. Он задумался об уходе сразу после рапорта шефа. Московская проверка, которой хотел избежать Озеров, нагрянула в Екатеринбург в начале ноября. Генерал-майор Роман Зайцев возглавил делегацию и поставил в каждом отделе по одному-двум проверяющим, которые смотрели за правильным заполнением документов и проверяли эффективность личного состава полиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров отозвал свой рапорт об увольнении, который подавал в начале ноября, якобы намереваясь покинуть ряды полиции. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник, знакомый с делами ведомства. По его данным, это сделано, чтобы остаться в должности, но избежать проверки. «Озеров в последний момент отозвал свой рапорт, хотя всем приближенным говорил, что его решение уволиться твердое и непоколебимое», — рассказал собеседник агентства. Он уверен, что шеф изначально не собирался уходить из ведомства, а предпринял хитрый ход, чтобы избежать встречи с ревизорами. Впрочем, другой источник агентства утверждает, что Озеров на работу все же не выйдет. «Рапорт об увольнении не отозван», — кратко прокомментировал инсайдер. URA.RU направило запрос на имя начальника УМВД по Екатеринбургу. Ответа на момент публикации не поступало. О написании рапорта Озерова URA.RU сообщало 7 ноября. Сразу несколько осведомленных источников подтвердили подачу шефом документов об отставке, после чего Озеров ушел в отпуск. Подчиненные были уверены, что начальник из него уже не вернется, на его место назначили начальника следственного управления Николая Почаевца. Источники сообщали о грядущей отставке связанных с Озеровым силовиков — в частности, его заместителя Максима Беликова. Он задумался об уходе сразу после рапорта шефа. Московская проверка, которой хотел избежать Озеров, нагрянула в Екатеринбург в начале ноября. Генерал-майор Роман Зайцев возглавил делегацию и поставил в каждом отделе по одному-двум проверяющим, которые смотрели за правильным заполнением документов и проверяли эффективность личного состава полиции.