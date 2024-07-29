Увольнение главврача, возвращение горячей воды и повышение пенсий: события Кургана 19 июля

В Кургане экс-заместитель мэра Андрей Плешков перешел на работу в строительную компанию тюменского бизнесмена, а жители города начали получать горячую воду. Также было объявлено об увеличении пенсий для трудящихся пенсионеров региона, а губернатор Вадим Шумков подвел итоги помощи пострадавшим от паводка, обещая дополнительную индексацию выплат. Эти и другие события 29 июля — в подборке новостей от URA.RU.
Бывший заммэра Кургана устроился на работу к тюменскому застройщику
Экс-заммэра Андрей Плешков, ранее занимавший пост заместителя главы Кургана и отвечавший за развитие городского хозяйства, теперь возглавил строительную компанию «Специализированный застройщик 'Архитектура'», принадлежащую Дмитрию Бабичу. Его компании [»Гарант» и «Альфа Строй»] ранее занимались ремонтом курганских мостов. Новая компания зарегистрирована в Кургане и планирует строительство многоквартирных домов в УрФО. Экс-чиновник Плешков был уволен из мэрии Кургана в начале февраля. Инсайдеры агентства связывали его уход с критикой главы региона из-за плохой уборки дворов. Плешков работал в должности директора департамента РГХ мэрии с мая 2021 года.
Курганцам возвращают горячую воду
Жители Кургана начали получать доступ к горячей воде после плановых работ по гидроиспытаниям тепломагистрали «Юг». Курганская генерирующая компания сообщила, что запуск теплоносителя затронет дома, оборудованные индивидуальными водоподогревателями.
Горячую воду возвращают в дома по следующим адресам:
- Зорге 15, 20, 26, 28;
- Карельцева 111, 111А, 113, 115, 117;
- Краснодонская 1, 3, 5, 5 А, 7, 7А, 9;
- Криволапова 13, 19, 21, 22, 24, 26, 48А, 50, 52;
- Пушкина 24.
Увеличение пенсий для жителей Курганской области
Пенсионеры Курганской области могут ожидать увеличения пенсионных выплат благодаря автоматическому перерасчету страховых пенсий для работающих пенсионеров, который начнется с 1 августа 2024 года. Более 45 тысяч человек получат увеличенные пенсионные выплат. Также в социальном фонде до 1 августа предусмотрены доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в 2023 году, для 688 человек.
Губернатор Шумков озвучил итоги помощи пострадавшим от паводка
Губернатор Вадим Шумков подвел итоги работ по ликвидации последствий паводка и оказания помощи пострадавшим. Основной комплекс мероприятий уже завершен, и помощь была оказана десяткам тысяч жителей. Почти 15 000 наших земляков получили единовременную выплату в 10 000 рублей. Еще почти 8000 человек получили по 50 и 100 000 рублей за утрату имущества первой необходимости. 323 семьи , чье единственное жилье пострадало, получили решения о капитальном ремонте, а еще около 27 семей — о полной утрате жилья и приобретении нового за счет государств. Также ожидается дополнительная индексация выплат для обеспечения социальной защиты пострадавших.
В больнице скорой медпомощи сменился главврач
Исполняющий обязанности главврача Курганской БСМП Сергей Воронин оставил свой пост. Его место займет Константин Плутахин — заместитель главврача по лечебной работе Курганской БСМП Константин Плутахин,, который был представлен коллективу 29 июля. Воронин заявил URA.RU, что его увольнение связано с семейными обстоятельствами. Сергей Воронин возглавил Курганскую БСМП в марте 2022 года. До переезда в Курган он работал старшим преподавателем кафедры военно-морской и госпитальной терапии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (Санкт-Петербург). На работу его пригласил экс-директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев, который также работал в академии им. Кирова.
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