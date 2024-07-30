Тайник в туалете, парадный портрет и ручка за 36 млн рублей: неожиданные находки при обысках

У арестованного генерала Булгакова нашли холсты с Шойгу в образе Кутузова

31 июля 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

В деревянном туалете главы минздрава Алтая нашли миллионы рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU Во время обысков у бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в коррупции, были найдены холсты с изображением министра обороны Сергея Шойгу в образе великого русского полководца Михаила Кутузова. Художника Никаса Сафронова потрясли картины. О самых неожиданных находках силовиков во время обысков — в материале URA.RU. Новость по теме Что известно об уголовном деле, фигурантом которого стал экс-замминистра обороны Булгаков У арестованного кадровика Минобороны нашли дачу за 200 млн рублей Арестованный глава управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов владеет загородным домом стоимостью в 200 миллионов рублей. Также у него есть несколько квартир. Об этом пишет telegram-канал Shot, отмечая, что именно в нем и были найдены 100 миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте. Дом находится в элитном коттеджном поселке. В нем есть детские площадки, школа, рестораны, а также детский сад. В этом доме, как утверждает Shot, и были найдены деньги, золото, часы и предметы роскоши на сумму более 100 миллионов рублей. В деревянном туалете главы минздрава Алтая нашли миллионы рублей При обысках у главы минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко оперативники нашли тайник, в котором лежали шесть миллионов рублей. Они были спрятаны в деревянном туалете под досками. «Тайник был оборудован в туалете, под досками», — сообщает «Пятый канал». Отмечается, что свертки с деньгами показал сам Коваленко. В микроавтобусе Пригожина нашли схрон с валютой В микроавтобусе, который принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, был найден схрон с миллионами рублей. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что хранил средства для выплат бойцам своей частной военной компании «Вагнер». Транспортные средства находились рядом с отелем Пригожина на парковке. Ручка за 36 млн рублей у экс-губернатора Сахалинской области В 2015 году СК РФ задержал по подозрению в коррупции экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. В ходе обыска у него изъяли около миллиарда рублей наличными в разных валютах, а также порядка 800 единиц различных драгоценностей, в том числе 200 пар часов, бриллиантовую карту России и пишущую ручку за 36 млн рублей. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима. «Парадный» портрет замгубернатора Ростовской области В 2019 году заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша арестовали по подозрению в превышении полномочий при строительстве стадиона «Ростов-Арена». Во время следственных действий в его жилище нашли коллекцию элитных часов на общую сумму более 100 тысяч долларов. На рабочем месте чиновника также обнаружили драгоценности и картины, на которых Сидаш изображен в смокинге и военных кителях с орденами и медалями, пишет RTVI. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время обысков у бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в коррупции, были найдены холсты с изображением министра обороны Сергея Шойгу в образе великого русского полководца Михаила Кутузова. Художника Никаса Сафронова потрясли картины. О самых неожиданных находках силовиков во время обысков — в материале URA.RU. Арестованный глава управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов владеет загородным домом стоимостью в 200 миллионов рублей. Также у него есть несколько квартир. Об этом пишет telegram-канал Shot, отмечая, что именно в нем и были найдены 100 миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте. Дом находится в элитном коттеджном поселке. В нем есть детские площадки, школа, рестораны, а также детский сад. В этом доме, как утверждает Shot, и были найдены деньги, золото, часы и предметы роскоши на сумму более 100 миллионов рублей. При обысках у главы минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко оперативники нашли тайник, в котором лежали шесть миллионов рублей. Они были спрятаны в деревянном туалете под досками. «Тайник был оборудован в туалете, под досками», — сообщает «Пятый канал». Отмечается, что свертки с деньгами показал сам Коваленко. В микроавтобусе, который принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, был найден схрон с миллионами рублей. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что хранил средства для выплат бойцам своей частной военной компании «Вагнер». Транспортные средства находились рядом с отелем Пригожина на парковке. В 2015 году СК РФ задержал по подозрению в коррупции экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. В ходе обыска у него изъяли около миллиарда рублей наличными в разных валютах, а также порядка 800 единиц различных драгоценностей, в том числе 200 пар часов, бриллиантовую карту России и пишущую ручку за 36 млн рублей. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима. В 2019 году заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша арестовали по подозрению в превышении полномочий при строительстве стадиона «Ростов-Арена». Во время следственных действий в его жилище нашли коллекцию элитных часов на общую сумму более 100 тысяч долларов. На рабочем месте чиновника также обнаружили драгоценности и картины, на которых Сидаш изображен в смокинге и военных кителях с орденами и медалями, пишет RTVI.