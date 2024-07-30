Художника Никаса Сафронова потрясли картины с Шойгу в квартире генерала Булгакова

Художника Сафронова потрясли картины с Шойгу в квартире генерала Булгакова
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Церемония передачи картины Никаса Сафронова «Размытые воспоминания о Дали». Челябинск, портрет, сафронов никас
Никас Сафронов назвал картины с Сергеем Шойгу в квартире Дмитрия Булгакова «пошлым вкусом» Фото:

Картины с экс-министром обороны Сергея Шойгу в квартире генерала Дмитрия Булгакова говорят о его «пошлом вкусе». Об этом рассказал в прямом эфире художник Никас Сафронов.

«Я был удивлен и потрясен. Как человек, находящийся на такой должности, имеет такой плохой, пошлый вкус», — добавил Софронов. Его слова передает Mash.

Ранее сообщалось, что у арестованного генерала Булгакова нашли холсты с Шойгу в образе командующего российской армией Михаила Кутузова. Также в коллекции нашлись работы, где сотрудники Минобороны РФ изображены в роли чекистов, героев трудового народа и служащих армии.

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Картины с экс-министром обороны Сергея Шойгу в квартире генерала Дмитрия Булгакова говорят о его «пошлом вкусе». Об этом рассказал в прямом эфире художник Никас Сафронов. «Я был удивлен и потрясен. Как человек, находящийся на такой должности, имеет такой плохой, пошлый вкус», — добавил Софронов. Его слова передает Mash. Ранее сообщалось, что у арестованного генерала Булгакова нашли холсты с Шойгу в образе командующего российской армией Михаила Кутузова. Также в коллекции нашлись работы, где сотрудники Минобороны РФ изображены в роли чекистов, героев трудового народа и служащих армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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