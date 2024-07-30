Девушка два дня не выходит на связь
В Тюмени ищут девушку, которая пропала двое суток назад. Об этом сообщает в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» поисковый отряд «Белая сова — Тюмень».
«Внимание! Пропал подросток! Парфенова Софья Александровна, 2008 года рождения. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Софье Александровне, просим позвонить в полицию или волонтерам», — говорится в сообщении.
Известно, что девушка ушла с улицы 25 лет Октября 29 июля около 13:00. Была одета в черно-зеленую кофту с фиолетовым воротником, черные брюки и белые кроссовки.
Особые приметы пропавшей и телефоны для связи с поисковиками
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