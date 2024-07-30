30 июля 2024

В Тюмени ищут подростка, пропавшего двое суток назад. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка два дня не выходит на связь
Девушка два дня не выходит на связь Фото:

В Тюмени ищут девушку, которая пропала двое суток назад. Об этом сообщает в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» поисковый отряд «Белая сова — Тюмень».

«Внимание! Пропал подросток! Парфенова Софья Александровна, 2008 года рождения. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Софье Александровне, просим позвонить в полицию или волонтерам», — говорится в сообщении.

Известно, что девушка ушла с улицы 25 лет Октября 29 июля около 13:00. Была одета в черно-зеленую кофту с фиолетовым воротником, черные брюки и белые кроссовки. 

Особые приметы пропавшей и телефоны для связи с поисковиками
Особые приметы пропавшей и телефоны для связи с поисковиками
Фото:

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В Тюмени ищут девушку, которая пропала двое суток назад. Об этом сообщает в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» поисковый отряд «Белая сова — Тюмень». «Внимание! Пропал подросток! Парфенова Софья Александровна, 2008 года рождения. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Софье Александровне, просим позвонить в полицию или волонтерам», — говорится в сообщении. Известно, что девушка ушла с улицы 25 лет Октября 29 июля около 13:00. Была одета в черно-зеленую кофту с фиолетовым воротником, черные брюки и белые кроссовки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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