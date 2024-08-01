Курганец угнал автомобиль, чтобы ездить по своим делам

Курганскому угонщику грозит лишение свободы до пяти лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские полицейские задержали жителя Каргапольского округа, который угнал автомобиль, чтобы ездить по своим делам. 28-летнему ранее судимому мужчине грозит лишение свободы. Об этом сообщается на сайте УМВД региона.

«Проникнув в чужую машину злоумышленник отправился на ней по своим делам. Впоследствии он планировал незаметно вернуть автомобиль на место, однако его задержали сотрудники полиции. Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления», — говорится на сайте ведомства.

Дознаватель отдела МВД России «Каргапольский» возбудил против угонщика уголовное дело по факту завладения автомобилем без цели хищения. Задержанному может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, про жителя Курганской области, который угнал чужую машину и продал ее. За кражу 23-летнему молодому человеку грозит срок.