На Ямале строят панельные дома по финской технологии

Дома по финской технологии возводятся также и в Омской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) приступили к монтажу панелей в ЖК «Береговой». Семь домов возведут по финской технологии — в день строители устанавливают до 20 конструкций. Квартиру в жилом комплексе можно приобрести с помощью ипотечных программ или посредством сертификата. Как строители возводят многоэтажки, показали авторы telegram-канала «Администрация Салехарда».

«В день в новом микрорайоне устанавливают до 20 конструкций, разработанных по финской технологии. Она хорошо себя зарекомендовала в Омской области и в окружной столице у строителей пока никаких проблем», — говорится в сообщении городской администрации. Ее представители наблюдали за ходом стройки во время объезда.

Как сообщает источник, строители уже возвели 200 панелей. «Всего здесь будет семь домов на 518 квартир общей площадью почти 25 тысяч квадратных метров. Первый ввод намечен на 2026 год», — поясняют в мэрии. Также уточняется, что приобрести квартиру можно будет с помощью ипотечных программ, сертификатов через специализированные компании.

Ранее власти Ямала рассказали о том, как возводятся масштабные строительные объекты к 50-летию газовой столицы округа. Уже идет приемка радиологического и хирургического корпусов ЦГБ, строят кванториум, детскую школу искусств, а также мини-футбольную арену.

Подобную технологию используют и в Сибири Админитсрация Салехарда, Telegram.

В день в новом микрорайоне устанавливают до 20 конструкций Администрация Салехарда, Telegram .