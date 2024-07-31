В Тюмени сменился руководитель Социального фонда России

В Тюмени назначили нового управляющего отделением Социального фонда России (СФР). Им стал Виталий Левенков. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«Отделение Социального фонда России по Тюменской области возглавил Виталий Левенков. Он назначен управляющим отделения СФР по Тюменской области с 1 августа 2024 года. Соответствующий приказ подписал Председатель Фонда пенсионного и социального страхования РФ Сергей Чирков», — сообщили в инфоцентре.
Левенков работает в Пенсионном фонде с 2009 года. С января 2023 года он занимал должность заместителя управляющего Отделением СФР.
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