31 июля 2024

В Тюмени сменился руководитель Социального фонда России

Главой Социального фонда России в Тюмени назначен Виталий Левенков
© Служба новостей «URA.RU»
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О назначении рассказали в правительстве Фото:

В Тюмени назначили нового управляющего отделением Социального фонда России (СФР). Им стал Виталий Левенков. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«Отделение Социального фонда России по Тюменской области возглавил Виталий Левенков. Он назначен управляющим отделения СФР по Тюменской области с 1 августа 2024 года. Соответствующий приказ подписал Председатель Фонда пенсионного и социального страхования РФ Сергей Чирков», — сообщили в инфоцентре.

Левенков работает в Пенсионном фонде с 2009 года. С января 2023 года он занимал должность заместителя управляющего Отделением СФР.

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В Тюмени назначили нового управляющего отделением Социального фонда России (СФР). Им стал Виталий Левенков. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «Отделение Социального фонда России по Тюменской области возглавил Виталий Левенков. Он назначен управляющим отделения СФР по Тюменской области с 1 августа 2024 года. Соответствующий приказ подписал Председатель Фонда пенсионного и социального страхования РФ Сергей Чирков», — сообщили в инфоцентре. Левенков работает в Пенсионном фонде с 2009 года. С января 2023 года он занимал должность заместителя управляющего Отделением СФР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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