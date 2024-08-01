Спасатели МЧС из Республики Башкортостан протестировали курганский вездеход «Бурлак» на плавучесть. Об испытаниях сообщает производитель техники в соцсети.
«Вездеход поступил в Башкирию в июне этого года. Сначала спасатели проверили возможности „Бурлака“ в полевых условиях, а затем протестировали машину на плавучесть. Вездеход с испытаниями справился», — сообщается в группе компании в VK. МЧС будет использовать вездеход при проведении поисково-спасательных операций в условиях труднодоступной горнотаежной местности и на водоемах.
В начале года 14 курганских вездеходов «Бурлак» закупили в МЧС России. Машины были направлены в северные регионы страны. Также для ведомства первую партию вездеходов ТМ-140 отправило оборонное предприятие «Курганмашзавод». Гусеничная техника будет работать в Чукотском автономном округе.
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Спасатели МЧС из Республики Башкортостан протестировали курганский вездеход «Бурлак» на плавучесть. Об испытаниях сообщает производитель техники в соцсети. «Вездеход поступил в Башкирию в июне этого года. Сначала спасатели проверили возможности „Бурлака“ в полевых условиях, а затем протестировали машину на плавучесть. Вездеход с испытаниями справился», — сообщается в группе компании в VK. МЧС будет использовать вездеход при проведении поисково-спасательных операций в условиях труднодоступной горнотаежной местности и на водоемах. В начале года 14 курганских вездеходов «Бурлак» закупили в МЧС России. Машины были направлены в северные регионы страны. Также для ведомства первую партию вездеходов ТМ-140 отправило оборонное предприятие «Курганмашзавод». Гусеничная техника будет работать в Чукотском автономном округе.