01 августа 2024

Спасатели МЧС из Башкирии испытали курганский вездеход в воде. Видео

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Тест-драйв вездеходов Бурлак. Курган , вездеход, тест драйв, голубые озера, бурлак
Курганский вездеход испытали в Башкирии Фото:

Спасатели МЧС из Республики Башкортостан протестировали курганский вездеход «Бурлак» на плавучесть. Об испытаниях сообщает производитель техники в соцсети.

«Вездеход поступил в Башкирию в июне этого года. Сначала спасатели проверили возможности „Бурлака“ в полевых условиях, а затем протестировали машину на плавучесть. Вездеход с испытаниями справился», — сообщается в группе компании в VK. МЧС будет использовать вездеход при проведении поисково-спасательных операций в условиях труднодоступной горнотаежной местности и на водоемах.

В начале года 14 курганских вездеходов «Бурлак» закупили в МЧС России. Машины были направлены в северные регионы страны. Также для ведомства первую партию вездеходов ТМ-140 отправило оборонное предприятие «Курганмашзавод». Гусеничная техника будет работать в Чукотском автономном округе.

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Спасатели МЧС из Республики Башкортостан протестировали курганский вездеход «Бурлак» на плавучесть. Об испытаниях сообщает производитель техники в соцсети. «Вездеход поступил в Башкирию в июне этого года. Сначала спасатели проверили возможности „Бурлака“ в полевых условиях, а затем протестировали машину на плавучесть. Вездеход с испытаниями справился», — сообщается в группе компании в VK. МЧС будет использовать вездеход при проведении поисково-спасательных операций в условиях труднодоступной горнотаежной местности и на водоемах. В начале года 14 курганских вездеходов «Бурлак» закупили в МЧС России. Машины были направлены в северные регионы страны. Также для ведомства первую партию вездеходов ТМ-140 отправило оборонное предприятие «Курганмашзавод». Гусеничная техника будет работать в Чукотском автономном округе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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