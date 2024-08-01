Ветераны СВО снялись с выборов в думу Кургана от ЕР в пользу кандидата эсеров. Инсайд

Экс-бойцы СВО Менщиков и Харитоненко сняли свои кандидатуры с выборов в Кургане

02 августа 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Ветераны СВО снялись с выборов в думу Кургана на округе, по которому идет лидер эсеров Державин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году Два ветерана СВО Владимир Менщиков и Максим Харитоненко отказались участвовать в выборах в думу Кургана от партии «Единая Россия». Западная ТИК города рассмотрела их заявления о снятии кандидатур и исключила их из списка кандидатов. По данным политических источников URA.RU, ветеранов могли попросить выйти из кампании, чтобы дать пройти в думу лидеру «Справедливой России — за Правду» Валерию Державину. «Западная территориальная избирательная комиссия Кургана решила: исключить Владимира Менщикова из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты от объединения «Единая Россия», — указано в решении Западной ТИК Кургана, опубликованном на сайте мэрии. Владимир Менщиков и Максим Харитоненко занимали второе и третье места в территориальной группе № 13. По версии источников URA.RU, Харитоненко и Менщиков могли уступить место Державину, который идет по этому же округу под номером 13. «Ветеранов СВО могли попросить выйти из избирательной кампании, чтобы освободить место для лидера «Справедливой России», — сообщают инсайдеры. Они отмечают, что ранее между партиями существовала договоренность о том, чтобы Державин прошел в гордуму Кургана. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме руководителю регионального исполкома «Единой России» Родиону Вяткину. Он обещал прокомментировать информацию по теме позже. Державин на вопрос журналиста по теме ответил, что ничего не знает об этом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два ветерана СВО Владимир Менщиков и Максим Харитоненко отказались участвовать в выборах в думу Кургана от партии «Единая Россия». Западная ТИК города рассмотрела их заявления о снятии кандидатур и исключила их из списка кандидатов. По данным политических источников URA.RU, ветеранов могли попросить выйти из кампании, чтобы дать пройти в думу лидеру «Справедливой России — за Правду» Валерию Державину. «Западная территориальная избирательная комиссия Кургана решила: исключить Владимира Менщикова из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты от объединения «Единая Россия», — указано в решении Западной ТИК Кургана, опубликованном на сайте мэрии. Владимир Менщиков и Максим Харитоненко занимали второе и третье места в территориальной группе № 13. По версии источников URA.RU, Харитоненко и Менщиков могли уступить место Державину, который идет по этому же округу под номером 13. «Ветеранов СВО могли попросить выйти из избирательной кампании, чтобы освободить место для лидера «Справедливой России», — сообщают инсайдеры. Они отмечают, что ранее между партиями существовала договоренность о том, чтобы Державин прошел в гордуму Кургана. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме руководителю регионального исполкома «Единой России» Родиону Вяткину. Он обещал прокомментировать информацию по теме позже. Державин на вопрос журналиста по теме ответил, что ничего не знает об этом.