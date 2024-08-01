В городе ЯНАО ограничат транспортное движение до середины осени. Карта

В Ноябрьске ограничат движение на нескольких улицах 3 августа

02 августа 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Из-за ограничения движений в Ноябрьске изменится расписание автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Ноябрьска предупредили жителей, что с 3 августа в городе перекроют три участка дороги, один из которых будет недоступен до ноября. Об этом сообщила администрация муниципалитета в социальных сетях. «Ограничат движение транспортных средств с 00:00 субботы (3 августа) до середины ноября по улице Советской. Здесь начинается реконструкция участка от улицы 8 Марта до дома № 82 по улице Советской», — сообщили в telegram-канале администрации Ноябрьска. Кроме того, на три дня закроют проезд по улице Северная и участку улицы Изыскателей, а также перекресток улиц Изыскателей и 40 лет Победы. В связи с ремонтными работами изменится схема движения пассажирских автобусов, подробности будут опубликованы на сайте перевозчика и в официальных группах в социальных сетях. Карта: перекрытие дороги по улице Советская Официальный telegram-канал администрации города Ноябрьска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Ноябрьска предупредили жителей, что с 3 августа в городе перекроют три участка дороги, один из которых будет недоступен до ноября. Об этом сообщила администрация муниципалитета в социальных сетях. «Ограничат движение транспортных средств с 00:00 субботы (3 августа) до середины ноября по улице Советской. Здесь начинается реконструкция участка от улицы 8 Марта до дома № 82 по улице Советской», — сообщили в telegram-канале администрации Ноябрьска. Кроме того, на три дня закроют проезд по улице Северная и участку улицы Изыскателей, а также перекресток улиц Изыскателей и 40 лет Победы. В связи с ремонтными работами изменится схема движения пассажирских автобусов, подробности будут опубликованы на сайте перевозчика и в официальных группах в социальных сетях.