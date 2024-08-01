Власти Ноябрьска предупредили жителей, что с 3 августа в городе перекроют три участка дороги, один из которых будет недоступен до ноября. Об этом сообщила администрация муниципалитета в социальных сетях.
«Ограничат движение транспортных средств с 00:00 субботы (3 августа) до середины ноября по улице Советской. Здесь начинается реконструкция участка от улицы 8 Марта до дома № 82 по улице Советской», — сообщили в telegram-канале администрации Ноябрьска.
Кроме того, на три дня закроют проезд по улице Северная и участку улицы Изыскателей, а также перекресток улиц Изыскателей и 40 лет Победы. В связи с ремонтными работами изменится схема движения пассажирских автобусов, подробности будут опубликованы на сайте перевозчика и в официальных группах в социальных сетях.
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Власти Ноябрьска предупредили жителей, что с 3 августа в городе перекроют три участка дороги, один из которых будет недоступен до ноября. Об этом сообщила администрация муниципалитета в социальных сетях. «Ограничат движение транспортных средств с 00:00 субботы (3 августа) до середины ноября по улице Советской. Здесь начинается реконструкция участка от улицы 8 Марта до дома № 82 по улице Советской», — сообщили в telegram-канале администрации Ноябрьска. Кроме того, на три дня закроют проезд по улице Северная и участку улицы Изыскателей, а также перекресток улиц Изыскателей и 40 лет Победы. В связи с ремонтными работами изменится схема движения пассажирских автобусов, подробности будут опубликованы на сайте перевозчика и в официальных группах в социальных сетях.