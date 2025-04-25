Курганский актив холдинга из США раскрыл причины миллионных убытков

Курганский завод «ВНТС», которым владеет холдинг из США, показал миллионные убытки из-за значительного снижения спроса на продукцию компании на фоне высокой инфляции и роста курса иностранной валюты. Об этом сообщается в пояснениях к отчету о финансовых результатах предприятия. Актив зарубежных инвесторов занимается производством долот для нефтегазовой отрасли.
«Основной причиной возникновения убытков является значительное снижение спроса на продукцию компании, вызванное неблагоприятной рыночной конъюнктурой, высоким уровнем инфляции, ростом курса иностранной валюты в период 2024 года (на поставку импортного сырья для производства и ремонта продукции приходится более 50% стоимости)», — сообщается в пояснениях компании. За прошлый год убытки завода составили 12,2 миллиона рублей.
Также в пояснениях было указано, что для расширения круга своих заказчиков предприятию необходимо перестроить процесс производства с возможностью замены части оборудования, принять новые инженерные решения, использовать дополнительные программные обеспечения и перепрофилировать производство, а именно, изменить производственный процесс для выпуска новой продукции или ремонта аналогичной продукции.
В компании «ВНТС» уточнили, что руководством принимаются все возможные меры, чтобы деятельность была рентабельной. Для этого максимально сдерживается рост себестоимости продукции, при достаточно высоком уровне инфляции. На предприятии уверены, что при реализации намеченных планов завод будет работать рентабельно и сможет продолжать свою деятельность непрерывно.
Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до генерального директора, однако в приемной сообщили, что руководитель не будет давать никаких комментариев и попросили обратиться в Группу компаний «НьюТек Сервисез», в которую входит ООО «ВНТС». Журналистом был направлен официальный запрос, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что курганский актив американского холдинга раскрыл причины резкого сокращения выручки. На предприятии объяснили это переходом на производство нового оборудования и реструктуризацией экспортных поставок. На заводе отметили, что это является частью стратегических мер по оптимизации бизнеса и не говорит о снижении эффективности деятельности компании.
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