В Шадринске (Курганская область) магазин сети «Чижик» снял кондиционеры после жалобы вдовы ветерана Великой Отечественной войны депутату местной гордумы Александру Бухарову. Об этом депутат рассказал в своих соцсетях.
«Помните, я рассказывал, что ко мне обратилась 93-летняя вдова ветерана Великой отечественной войны, которой прямо под окна магазин „Чижик“ установил кондиционеры? Тогда я направлял обращение в прокуратуру. Так вот! Кондиционеры сняли, и сегодняшнюю ночь бабушка спала спокойно», — рассказал Бухаров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Сообщалось, что вдова ветерана пожаловалась Александру Бухарову из-за кондиционеров, установленных прямо под ее окнами. По словам депутата, хозяева магазина не спрашивали согласия жителей при установке оборудования.
Кондиционеры были установлены без согласия жителей
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В Шадринске (Курганская область) магазин сети «Чижик» снял кондиционеры после жалобы вдовы ветерана Великой Отечественной войны депутату местной гордумы Александру Бухарову. Об этом депутат рассказал в своих соцсетях. «Помните, я рассказывал, что ко мне обратилась 93-летняя вдова ветерана Великой отечественной войны, которой прямо под окна магазин „Чижик“ установил кондиционеры? Тогда я направлял обращение в прокуратуру. Так вот! Кондиционеры сняли, и сегодняшнюю ночь бабушка спала спокойно», — рассказал Бухаров на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что вдова ветерана пожаловалась Александру Бухарову из-за кондиционеров, установленных прямо под ее окнами. По словам депутата, хозяева магазина не спрашивали согласия жителей при установке оборудования.