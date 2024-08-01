01 августа 2024

Курганский магазин убрал кондиционеры после жалобы вдовы ветерана ВОВ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Чижика от X5 Пятерочка. Екатеринбург, пятерочка, x5 retail group, чижик
Хозяева магазина сняли кондиционеры после жалобы (архивное фото) Фото:

В Шадринске (Курганская область) магазин сети «Чижик» снял кондиционеры после жалобы вдовы ветерана Великой Отечественной войны депутату местной гордумы Александру Бухарову. Об этом депутат рассказал в своих соцсетях.

«Помните, я рассказывал, что ко мне обратилась 93-летняя вдова ветерана Великой отечественной войны, которой прямо под окна магазин „Чижик“ установил кондиционеры? Тогда я направлял обращение в прокуратуру. Так вот! Кондиционеры сняли, и сегодняшнюю ночь бабушка спала спокойно», — рассказал Бухаров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сообщалось, что вдова ветерана пожаловалась Александру Бухарову из-за кондиционеров, установленных прямо под ее окнами. По словам депутата, хозяева магазина не спрашивали согласия жителей при установке оборудования.

Кондиционеры были установлены без согласия жителей
Кондиционеры были установлены без согласия жителей
Кондиционеры сняли после жалобы вдовы ветерана ВОВ
Кондиционеры сняли после жалобы вдовы ветерана ВОВ

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В Шадринске (Курганская область) магазин сети «Чижик» снял кондиционеры после жалобы вдовы ветерана Великой Отечественной войны депутату местной гордумы Александру Бухарову. Об этом депутат рассказал в своих соцсетях. «Помните, я рассказывал, что ко мне обратилась 93-летняя вдова ветерана Великой отечественной войны, которой прямо под окна магазин „Чижик“ установил кондиционеры? Тогда я направлял обращение в прокуратуру. Так вот! Кондиционеры сняли, и сегодняшнюю ночь бабушка спала спокойно», — рассказал Бухаров на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что вдова ветерана пожаловалась Александру Бухарову из-за кондиционеров, установленных прямо под ее окнами. По словам депутата, хозяева магазина не спрашивали согласия жителей при установке оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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