Котокафе в Кургане посетил гость из Токио. Видео

03 августа 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Иностранцу понравилось котокафе в Кургане Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Туристу из Японии понравилось бывать в котокафе в Кургане, где он пообщался с пушистыми обитателями. Об этом рассказали представители заведения общепита. «Недавно у нас в котокафе на улице Коли Мяготина, 99 был молодой человек по имени Осман из Токио. Он уже не в первый раз навещает котиков, говорит, что они милые и на душе становится радостнее и теплее от общения с ними», — говорится в сообщении, опубликованном на странице кафе в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено видео с места событий. Общение с котиками помогает людям почувствовать радость, отмечают организаторы бизнеса. Они считают, что у кошек даже есть лекарские способности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Туристу из Японии понравилось бывать в котокафе в Кургане, где он пообщался с пушистыми обитателями. Об этом рассказали представители заведения общепита. «Недавно у нас в котокафе на улице Коли Мяготина, 99 был молодой человек по имени Осман из Токио. Он уже не в первый раз навещает котиков, говорит, что они милые и на душе становится радостнее и теплее от общения с ними», — говорится в сообщении, опубликованном на странице кафе в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено видео с места событий. Общение с котиками помогает людям почувствовать радость, отмечают организаторы бизнеса. Они считают, что у кошек даже есть лекарские способности.