Котокафе в Кургане посетил гость из Токио. Видео

Туристу из Японии понравилось бывать в котокафе в Кургане, где он пообщался с пушистыми обитателями. Об этом рассказали представители заведения общепита.
«Недавно у нас в котокафе на улице Коли Мяготина, 99 был молодой человек по имени Осман из Токио. Он уже не в первый раз навещает котиков, говорит, что они милые и на душе становится радостнее и теплее от общения с ними», — говорится в сообщении, опубликованном на странице кафе в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено видео с места событий.
Общение с котиками помогает людям почувствовать радость, отмечают организаторы бизнеса. Они считают, что у кошек даже есть лекарские способности.
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Туристу из Японии понравилось бывать в котокафе в Кургане, где он пообщался с пушистыми обитателями. Об этом рассказали представители заведения общепита. «Недавно у нас в котокафе на улице Коли Мяготина, 99 был молодой человек по имени Осман из Токио. Он уже не в первый раз навещает котиков, говорит, что они милые и на душе становится радостнее и теплее от общения с ними», — говорится в сообщении, опубликованном на странице кафе в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено видео с места событий. Общение с котиками помогает людям почувствовать радость, отмечают организаторы бизнеса. Они считают, что у кошек даже есть лекарские способности.