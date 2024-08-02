02 августа 2024

Котокафе в Кургане посетил гость из Токио. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка кошек. Пермь, выставка кошек
Иностранцу понравилось котокафе в Кургане Фото:

Туристу из Японии понравилось бывать в котокафе в Кургане, где он пообщался с пушистыми обитателями. Об этом рассказали представители заведения общепита.

«Недавно у нас в котокафе на улице Коли Мяготина, 99 был молодой человек по имени Осман из Токио. Он уже не в первый раз навещает котиков, говорит, что они милые и на душе становится радостнее и теплее от общения с ними», — говорится в сообщении, опубликованном на странице кафе в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено видео с места событий.

Общение с котиками помогает людям почувствовать радость, отмечают организаторы бизнеса. Они считают, что у кошек даже есть лекарские способности.

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Туристу из Японии понравилось бывать в котокафе в Кургане, где он пообщался с пушистыми обитателями. Об этом рассказали представители заведения общепита. «Недавно у нас в котокафе на улице Коли Мяготина, 99 был молодой человек по имени Осман из Токио. Он уже не в первый раз навещает котиков, говорит, что они милые и на душе становится радостнее и теплее от общения с ними», — говорится в сообщении, опубликованном на странице кафе в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено видео с места событий. Общение с котиками помогает людям почувствовать радость, отмечают организаторы бизнеса. Они считают, что у кошек даже есть лекарские способности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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