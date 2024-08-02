В Тюменской области убит преподаватель вуза

На мужчину с ножом напал неизвестный
В селе Луговослинкина Тюменской области в ночь с 1 на 2 августа был убит местный житель. По информации telegram-канала «Типичный Тобольск», жертвой стал преподаватель одного из тобольских вузов.
«В ночь с 1 на 2 августа в деревне Луговослинкино был убит преподаватель Тобольского педагогического института имени Д.И. Менделеева», — говорится в сообщении. Также уточняется, что убийство совершил один из пациентов тобольского психдиспансера. Он напал на жертву с ножом.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК РФ по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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