02 августа 2024

В Тюменской области убит преподаватель вуза

© Служба новостей «URA.RU»
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На мужчину с ножом напал неизвестный
На мужчину с ножом напал неизвестный Фото:

В селе Луговослинкина Тюменской области в ночь с 1 на 2 августа был убит местный житель. По информации telegram-канала «Типичный Тобольск», жертвой стал преподаватель одного из тобольских вузов. 

«В ночь с 1 на 2 августа в деревне Луговослинкино был убит преподаватель Тобольского педагогического института имени Д.И. Менделеева», — говорится в сообщении. Также уточняется, что убийство совершил один из пациентов тобольского психдиспансера. Он напал на жертву с ножом.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК РФ по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В селе Луговослинкина Тюменской области в ночь с 1 на 2 августа был убит местный житель. По информации telegram-канала «Типичный Тобольск», жертвой стал преподаватель одного из тобольских вузов.  «В ночь с 1 на 2 августа в деревне Луговослинкино был убит преподаватель Тобольского педагогического института имени Д.И. Менделеева», — говорится в сообщении. Также уточняется, что убийство совершил один из пациентов тобольского психдиспансера. Он напал на жертву с ножом. Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК РФ по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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