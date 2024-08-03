03 августа 2024
02 августа 2024

Ближайшие три года Тюмень не станет миллионником

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют. Тюмень, люди, тюмень, толпа, толпа людей, день города
Численность населения Тюмени будет продолжать расти Фото:

Ближайшие три года Тюмень не получит статус миллионника, хоть численность и будет расти. Такой прогноз дали власти города.

«С учетом ожидаемого естественного и миграционного прироста среднегодовая численность населения города в прогнозном периоде будет расти и по базовому варианту составит в 2025 году — 869,6 тысячи, в 2026 году — 875,6 тысячи человек, в 2027 году — 882 тысячи человек», — написано в документе. Он расположен на сайте мэрии.

Также там отмечается, что в 2023 в Тюмени было 858,4 тысячи жителей. На 1 января 2024 года численность выросла до 861,1 тысячи.

Тюменские власти анонсировали очередной мегапроект: курортный район с морем, спортивными комплексами и термальными источниками. Его площадь составит 260 гектар, которые сформируют большой новый проект для будущего города миллионника.

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Ближайшие три года Тюмень не получит статус миллионника, хоть численность и будет расти. Такой прогноз дали власти города. «С учетом ожидаемого естественного и миграционного прироста среднегодовая численность населения города в прогнозном периоде будет расти и по базовому варианту составит в 2025 году — 869,6 тысячи, в 2026 году — 875,6 тысячи человек, в 2027 году — 882 тысячи человек», — написано в документе. Он расположен на сайте мэрии. Также там отмечается, что в 2023 в Тюмени было 858,4 тысячи жителей. На 1 января 2024 года численность выросла до 861,1 тысячи. Тюменские власти анонсировали очередной мегапроект: курортный район с морем, спортивными комплексами и термальными источниками. Его площадь составит 260 гектар, которые сформируют большой новый проект для будущего города миллионника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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