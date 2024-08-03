Ближайшие три года Тюмень не станет миллионником

04 августа 2024 в 07:10 Размер текста - 17 +

Численность населения Тюмени будет продолжать расти Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ближайшие три года Тюмень не получит статус миллионника, хоть численность и будет расти. Такой прогноз дали власти города. «С учетом ожидаемого естественного и миграционного прироста среднегодовая численность населения города в прогнозном периоде будет расти и по базовому варианту составит в 2025 году — 869,6 тысячи, в 2026 году — 875,6 тысячи человек, в 2027 году — 882 тысячи человек», — написано в документе. Он расположен на сайте мэрии. Также там отмечается, что в 2023 в Тюмени было 858,4 тысячи жителей. На 1 января 2024 года численность выросла до 861,1 тысячи. Тюменские власти анонсировали очередной мегапроект: курортный район с морем, спортивными комплексами и термальными источниками. Его площадь составит 260 гектар, которые сформируют большой новый проект для будущего города миллионника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ближайшие три года Тюмень не получит статус миллионника, хоть численность и будет расти. Такой прогноз дали власти города. «С учетом ожидаемого естественного и миграционного прироста среднегодовая численность населения города в прогнозном периоде будет расти и по базовому варианту составит в 2025 году — 869,6 тысячи, в 2026 году — 875,6 тысячи человек, в 2027 году — 882 тысячи человек», — написано в документе. Он расположен на сайте мэрии. Также там отмечается, что в 2023 в Тюмени было 858,4 тысячи жителей. На 1 января 2024 года численность выросла до 861,1 тысячи. Тюменские власти анонсировали очередной мегапроект: курортный район с морем, спортивными комплексами и термальными источниками. Его площадь составит 260 гектар, которые сформируют большой новый проект для будущего города миллионника.