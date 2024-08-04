Водоем с глиной находится у пляжа озера Горькое-Узково (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На лечебном озере Горькое-Узково в Курганской области обнаружен источник с голубой глиной. После нее кожа нежнее, чем после озерной черной грязи. Об этом URA.RU рассказала читательница.

«Приехали на Узково и обнаружили, что рядом есть маленький водоем, который не соединяется с озером. Вода в нем желтая и очень холодная, особенно внизу. Вероятно, что этот водоем образовался из подземных ключей. При этом на дне была обнаружена голубая глина», — поделилась читательница.

По словам отдыхающей, глину можно ощутить по плотной и гладкой консистенции. При нанесении на кожу она быстро высыхает, заметила читательница. «Смыть глину водой из озера с себя очень сложно», — поделилась впечатлением местная жительница. Однако в отличие от другой грязи самого озера (она черная) после голубой глины кожа мягкая и ее не стягивает.

По данным из открытых источников, голубая глина обладает множеством полезных свойств. Она содержит ионы серебра, делающие ее эффективным антисептиком, и способствует заживлению ран, восстановлению обменных процессов, улучшению состояния кожи и волос.

Ранее URA.RU писало, что после обращений жителей к администрации Куртамышского округа, пляж на озере Горькое-Узково в Курганской области стал бесплатным для всех посетителей. Озеро, известное своими лечебными свойствами и окруженное сосновым бором и березовой рощей, теперь доступно без взимания платы за въезд, при этом на территории поддерживается чистота и предоставляются необходимые удобства.

Яма с глиной находится на берегу озера Татьяна Андреева

Вода в яме, скрывающей глину, очень холодная Татьяна Андреева

Из глины отдыхающие лепят поделки или используют в косметических и лечебных целях Татьяна Андреева