На лечебном озере Горькое-Узково в Курганской области обнаружен источник с голубой глиной. После нее кожа нежнее, чем после озерной черной грязи. Об этом URA.RU рассказала читательница.
«Приехали на Узково и обнаружили, что рядом есть маленький водоем, который не соединяется с озером. Вода в нем желтая и очень холодная, особенно внизу. Вероятно, что этот водоем образовался из подземных ключей. При этом на дне была обнаружена голубая глина», — поделилась читательница.
По словам отдыхающей, глину можно ощутить по плотной и гладкой консистенции. При нанесении на кожу она быстро высыхает, заметила читательница. «Смыть глину водой из озера с себя очень сложно», — поделилась впечатлением местная жительница. Однако в отличие от другой грязи самого озера (она черная) после голубой глины кожа мягкая и ее не стягивает.
По данным из открытых источников, голубая глина обладает множеством полезных свойств. Она содержит ионы серебра, делающие ее эффективным антисептиком, и способствует заживлению ран, восстановлению обменных процессов, улучшению состояния кожи и волос.
Ранее URA.RU писало, что после обращений жителей к администрации Куртамышского округа, пляж на озере Горькое-Узково в Курганской области стал бесплатным для всех посетителей. Озеро, известное своими лечебными свойствами и окруженное сосновым бором и березовой рощей, теперь доступно без взимания платы за въезд, при этом на территории поддерживается чистота и предоставляются необходимые удобства.
Яма с глиной находится на берегу озера
Татьяна Андреева
Вода в яме, скрывающей глину, очень холодная
Татьяна Андреева
Из глины отдыхающие лепят поделки или используют в косметических и лечебных целях
Татьяна Андреева
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На лечебном озере Горькое-Узково в Курганской области обнаружен источник с голубой глиной. После нее кожа нежнее, чем после озерной черной грязи. Об этом URA.RU рассказала читательница. «Приехали на Узково и обнаружили, что рядом есть маленький водоем, который не соединяется с озером. Вода в нем желтая и очень холодная, особенно внизу. Вероятно, что этот водоем образовался из подземных ключей. При этом на дне была обнаружена голубая глина», — поделилась читательница. По словам отдыхающей, глину можно ощутить по плотной и гладкой консистенции. При нанесении на кожу она быстро высыхает, заметила читательница. «Смыть глину водой из озера с себя очень сложно», — поделилась впечатлением местная жительница. Однако в отличие от другой грязи самого озера (она черная) после голубой глины кожа мягкая и ее не стягивает. По данным из открытых источников, голубая глина обладает множеством полезных свойств. Она содержит ионы серебра, делающие ее эффективным антисептиком, и способствует заживлению ран, восстановлению обменных процессов, улучшению состояния кожи и волос. Ранее URA.RU писало, что после обращений жителей к администрации Куртамышского округа, пляж на озере Горькое-Узково в Курганской области стал бесплатным для всех посетителей. Озеро, известное своими лечебными свойствами и окруженное сосновым бором и березовой рощей, теперь доступно без взимания платы за въезд, при этом на территории поддерживается чистота и предоставляются необходимые удобства.