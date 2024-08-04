Платный пляж на лечебном курганском озере стал бесплатным. Фото

05 августа 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Озеро Горькое-Узково в будние дни собирает меньше отдыхающих (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Куртамышском округе Курганской области пляж на озере Горькое-Узково стал бесплатным для отдыхающих после жалоб местных жителей в администрацию. Об этом URA.RU рассказала читательница. «Заезд на озеро бесплатный. Нигде даже не указано, что необходимо платить. При этом на территории чисто, мусор не валяется. Есть мусорные баки и туалеты. Были в будний день и людей не очень много», — сообщила читательница. Озеро Горькое-Узково является ценным природным объектом с лечебными свойствами благодаря высокой минерализации воды и уникальному составу, а также сульфидным сапропельным илом. Окруженное живописным сосновым бором и березовой рощей, озеро привлекает как местных жителей, так и гостей региона, предлагая уникальную флору и доступность для посещения на автомобиле на расстоянии 110 км от Кургана через Куртамыш. Ранее URA.RU писало, что жители Куртамышского округа Курганской области выразили недовольство в соцсетях по поводу того, что им приходится платить арендатору 300 рублей за проезд к лечебному озеру Горькое-Узково, огороженному забором. Они обратились к администрации округа с просьбой разобраться в законности такого сбора. В ответ представители мэрии указали, что доступ к озеру должен быть свободным, но это не касается проезда на автомобиле, добавив, что арендатор вправе осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством, что подразумевает возможность взимания платы за проезд. Курганцы отдыхают на чистом пляже лечебного озера Татьяна Андреева Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Куртамышском округе Курганской области пляж на озере Горькое-Узково стал бесплатным для отдыхающих после жалоб местных жителей в администрацию. Об этом URA.RU рассказала читательница. «Заезд на озеро бесплатный. Нигде даже не указано, что необходимо платить. При этом на территории чисто, мусор не валяется. Есть мусорные баки и туалеты. Были в будний день и людей не очень много», — сообщила читательница. Озеро Горькое-Узково является ценным природным объектом с лечебными свойствами благодаря высокой минерализации воды и уникальному составу, а также сульфидным сапропельным илом. Окруженное живописным сосновым бором и березовой рощей, озеро привлекает как местных жителей, так и гостей региона, предлагая уникальную флору и доступность для посещения на автомобиле на расстоянии 110 км от Кургана через Куртамыш. Ранее URA.RU писало, что жители Куртамышского округа Курганской области выразили недовольство в соцсетях по поводу того, что им приходится платить арендатору 300 рублей за проезд к лечебному озеру Горькое-Узково, огороженному забором. Они обратились к администрации округа с просьбой разобраться в законности такого сбора. В ответ представители мэрии указали, что доступ к озеру должен быть свободным, но это не касается проезда на автомобиле, добавив, что арендатор вправе осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством, что подразумевает возможность взимания платы за проезд.