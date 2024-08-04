В Тюмени вынесли приговоры 52-м коррупционерам

05 августа 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

У коррупционеров забрали более 800 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области за полгода осудили 52-х коррупционеров: у них забрали более 800 000 рублей взяток, а четырех фигурантов отправили в колонии, где они, в общей сложности, проведут 17 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратурой Тюменской области подведены итоги рассмотрения в первом полугодии 2024 года уголовных дел судами. В частности, вынесены приговоры по 50 делам в отношении 52 подсудимых, обвинявшихся в коррупционных преступлениях. Имущество шести осужденных в виде денежных средств (предметов взяток) конфисковано. Общая сумма — 811 000 рублей. В четырех случаях назначено реальное лишение свободы: в колониях подсудимые проведут в общей сложности почти 17 лет», — рассказали в ведомстве. Как ранее писало URA.RU, в настоящее время силовиками расследуются несколько громких дел. В частности, по подозрению в мошенничестве арестованы директор драмтеатра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин. По версии следствия они похитили бюджетные деньги на сумму более 14 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области за полгода осудили 52-х коррупционеров: у них забрали более 800 000 рублей взяток, а четырех фигурантов отправили в колонии, где они, в общей сложности, проведут 17 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратурой Тюменской области подведены итоги рассмотрения в первом полугодии 2024 года уголовных дел судами. В частности, вынесены приговоры по 50 делам в отношении 52 подсудимых, обвинявшихся в коррупционных преступлениях. Имущество шести осужденных в виде денежных средств (предметов взяток) конфисковано. Общая сумма — 811 000 рублей. В четырех случаях назначено реальное лишение свободы: в колониях подсудимые проведут в общей сложности почти 17 лет», — рассказали в ведомстве. Как ранее писало URA.RU, в настоящее время силовиками расследуются несколько громких дел. В частности, по подозрению в мошенничестве арестованы директор драмтеатра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин. По версии следствия они похитили бюджетные деньги на сумму более 14 млн рублей.