В Тюмени вынесли приговоры 52-м коррупционерам

В Тюменской области за полгода осудили 52-х коррупционеров: у них забрали более 800 000 рублей взяток, а четырех фигурантов отправили в колонии, где они, в общей сложности, проведут 17 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратурой Тюменской области подведены итоги рассмотрения в первом полугодии 2024 года уголовных дел судами. В частности, вынесены приговоры по 50 делам в отношении 52 подсудимых, обвинявшихся в коррупционных преступлениях. Имущество шести осужденных в виде денежных средств (предметов взяток) конфисковано. Общая сумма — 811 000 рублей. В четырех случаях назначено реальное лишение свободы: в колониях подсудимые проведут в общей сложности почти 17 лет», — рассказали в ведомстве.
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В Тюменской области за полгода осудили 52-х коррупционеров: у них забрали более 800 000 рублей взяток, а четырех фигурантов отправили в колонии, где они, в общей сложности, проведут 17 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратурой Тюменской области подведены итоги рассмотрения в первом полугодии 2024 года уголовных дел судами. В частности, вынесены приговоры по 50 делам в отношении 52 подсудимых, обвинявшихся в коррупционных преступлениях. Имущество шести осужденных в виде денежных средств (предметов взяток) конфисковано. Общая сумма — 811 000 рублей. В четырех случаях назначено реальное лишение свободы: в колониях подсудимые проведут в общей сложности почти 17 лет», — рассказали в ведомстве. Как ранее писало URA.RU, в настоящее время силовиками расследуются несколько громких дел. В частности, по подозрению в мошенничестве арестованы директор драмтеатра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин. По версии следствия они похитили бюджетные деньги на сумму более 14 млн рублей.