05 августа 2024

В ЯНАО заплатят водителям, которые соблюдали ПДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, школа, профилактика, пдд, школьные парты, знаки безопасности, дорожная безопасность
Трое водителей Муравленко получат денежный приз за соблюдение ПДД Фото:

Троим водителям Муравленко (ЯНАО) заплатят за соблюдение ПДД. Это произойдет в рамках социальной акции «Выигрыш — не в скорости!», сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«В июле текущего года завершился пятый этап социальной кампании „Выигрыш — не в скорости!“ в Муравленко. Участие принимали 19 933 транспортных средства. Определены три счастливчика», — написано в telegram-канале ведомства.

«Выигрыш — не в скорости» — социальная акция, которая предусматривает денежное вознаграждение водителям, которые ни разу за год не нарушили ПДД. Ее участниками автолюбители становятся автоматически, для этого требуется только, чтобы номера транспортного средства попали в объектив камеры видеофиксации.

Ранее такой приз уже получили пятеро водителей Надыма. В ходе кампании, ГАИ исключила из списка автомобили с иностранными номерами, машины предприятий и водителей, нарушавших ПДД за последний год.

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Троим водителям Муравленко (ЯНАО) заплатят за соблюдение ПДД. Это произойдет в рамках социальной акции «Выигрыш — не в скорости!», сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «В июле текущего года завершился пятый этап социальной кампании „Выигрыш — не в скорости!“ в Муравленко. Участие принимали 19 933 транспортных средства. Определены три счастливчика», — написано в telegram-канале ведомства. «Выигрыш — не в скорости» — социальная акция, которая предусматривает денежное вознаграждение водителям, которые ни разу за год не нарушили ПДД. Ее участниками автолюбители становятся автоматически, для этого требуется только, чтобы номера транспортного средства попали в объектив камеры видеофиксации. Ранее такой приз уже получили пятеро водителей Надыма. В ходе кампании, ГАИ исключила из списка автомобили с иностранными номерами, машины предприятий и водителей, нарушавших ПДД за последний год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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