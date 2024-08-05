В ЯНАО заплатят водителям, которые соблюдали ПДД

06 августа 2024 в 03:45 Размер текста - 17 +

Трое водителей Муравленко получат денежный приз за соблюдение ПДД Фото: Илья Московец © URA.RU Троим водителям Муравленко (ЯНАО) заплатят за соблюдение ПДД. Это произойдет в рамках социальной акции «Выигрыш — не в скорости!», сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «В июле текущего года завершился пятый этап социальной кампании „Выигрыш — не в скорости!“ в Муравленко. Участие принимали 19 933 транспортных средства. Определены три счастливчика», — написано в telegram-канале ведомства. «Выигрыш — не в скорости» — социальная акция, которая предусматривает денежное вознаграждение водителям, которые ни разу за год не нарушили ПДД. Ее участниками автолюбители становятся автоматически, для этого требуется только, чтобы номера транспортного средства попали в объектив камеры видеофиксации. Ранее такой приз уже получили пятеро водителей Надыма. В ходе кампании, ГАИ исключила из списка автомобили с иностранными номерами, машины предприятий и водителей, нарушавших ПДД за последний год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Троим водителям Муравленко (ЯНАО) заплатят за соблюдение ПДД. Это произойдет в рамках социальной акции «Выигрыш — не в скорости!», сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «В июле текущего года завершился пятый этап социальной кампании „Выигрыш — не в скорости!“ в Муравленко. Участие принимали 19 933 транспортных средства. Определены три счастливчика», — написано в telegram-канале ведомства. «Выигрыш — не в скорости» — социальная акция, которая предусматривает денежное вознаграждение водителям, которые ни разу за год не нарушили ПДД. Ее участниками автолюбители становятся автоматически, для этого требуется только, чтобы номера транспортного средства попали в объектив камеры видеофиксации. Ранее такой приз уже получили пятеро водителей Надыма. В ходе кампании, ГАИ исключила из списка автомобили с иностранными номерами, машины предприятий и водителей, нарушавших ПДД за последний год.