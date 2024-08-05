В ЯНАО заплатят водителям, которые соблюдали ПДД

Троим водителям Муравленко (ЯНАО) заплатят за соблюдение ПДД. Это произойдет в рамках социальной акции «Выигрыш — не в скорости!», сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«В июле текущего года завершился пятый этап социальной кампании „Выигрыш — не в скорости!“ в Муравленко. Участие принимали 19 933 транспортных средства. Определены три счастливчика», — написано в telegram-канале ведомства.
«Выигрыш — не в скорости» — социальная акция, которая предусматривает денежное вознаграждение водителям, которые ни разу за год не нарушили ПДД. Ее участниками автолюбители становятся автоматически, для этого требуется только, чтобы номера транспортного средства попали в объектив камеры видеофиксации.
Ранее такой приз уже получили пятеро водителей Надыма. В ходе кампании, ГАИ исключила из списка автомобили с иностранными номерами, машины предприятий и водителей, нарушавших ПДД за последний год.
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Троим водителям Муравленко (ЯНАО) заплатят за соблюдение ПДД. Это произойдет в рамках социальной акции «Выигрыш — не в скорости!», сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «В июле текущего года завершился пятый этап социальной кампании „Выигрыш — не в скорости!“ в Муравленко. Участие принимали 19 933 транспортных средства. Определены три счастливчика», — написано в telegram-канале ведомства. «Выигрыш — не в скорости» — социальная акция, которая предусматривает денежное вознаграждение водителям, которые ни разу за год не нарушили ПДД. Ее участниками автолюбители становятся автоматически, для этого требуется только, чтобы номера транспортного средства попали в объектив камеры видеофиксации. Ранее такой приз уже получили пятеро водителей Надыма. В ходе кампании, ГАИ исключила из списка автомобили с иностранными номерами, машины предприятий и водителей, нарушавших ПДД за последний год.