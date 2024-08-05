Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области анонсировал продажу ряда транспортных средств через электронную торговую площадку. Среди выставленных лотов — санитарный УАЗ, легковой автомобиль Toyota Camry, автобус, транспорт для перевозки инвалидов и автомобиль медицинской помощи. Начальные цены на транспортные средства варьируются от 153 000 до 650 000 рублей.
«Прием заявок до 9 августа 2024 года. Торги пройдут 15 августа 2024 года. Специалисты Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области готовы Вас проконсультировать по объектам, подлежащим продаже», — указано в сообщении департамента имущественных и земельных отношений.
Подробная информация о лотах и условиях участия в торгах доступна на официальном сайте электронной торговой площадки Росэлторг. Мероприятие является частью программы по реализации государственного имущества и предоставляет возможность приобрести транспортные средства для различных нужд по начальным ценам, что может быть интересно как частным лицам, так и организациям.
Легковой автомобиль TOYOTA CAMRY, выставленный на продажу департаментом имущественных и земельных отношений. Начальная цена 650 000 руб.
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Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области анонсировал продажу ряда транспортных средств через электронную торговую площадку. Среди выставленных лотов — санитарный УАЗ, легковой автомобиль Toyota Camry, автобус, транспорт для перевозки инвалидов и автомобиль медицинской помощи. Начальные цены на транспортные средства варьируются от 153 000 до 650 000 рублей. «Прием заявок до 9 августа 2024 года. Торги пройдут 15 августа 2024 года. Специалисты Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области готовы Вас проконсультировать по объектам, подлежащим продаже», — указано в сообщении департамента имущественных и земельных отношений. Подробная информация о лотах и условиях участия в торгах доступна на официальном сайте электронной торговой площадки Росэлторг. Мероприятие является частью программы по реализации государственного имущества и предоставляет возможность приобрести транспортные средства для различных нужд по начальным ценам, что может быть интересно как частным лицам, так и организациям.