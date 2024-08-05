05 августа 2024

Курганские власти продают с торгов Toyota Camry, автобус и медицинские авто. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, социальные сети, айфон, мобильное приложение, коррупция, тендер, смартафон в руках, торги, телефонное право, сгоаор
Департамент выставил на торги несколько транспортных средств Фото:

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области анонсировал продажу ряда транспортных средств через электронную торговую площадку. Среди выставленных лотов — санитарный УАЗ, легковой автомобиль Toyota Camry, автобус, транспорт для перевозки инвалидов и автомобиль медицинской помощи. Начальные цены на транспортные средства варьируются от 153 000 до 650 000 рублей.

«Прием заявок до 9 августа 2024 года. Торги пройдут 15 августа 2024 года. Специалисты Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области готовы Вас проконсультировать по объектам, подлежащим продаже», — указано в сообщении департамента имущественных и земельных отношений.

Подробная информация о лотах и условиях участия в торгах доступна на официальном сайте электронной торговой площадки Росэлторг. Мероприятие является частью программы по реализации государственного имущества и предоставляет возможность приобрести транспортные средства для различных нужд по начальным ценам, что может быть интересно как частным лицам, так и организациям.

Легковой автомобиль TOYOTA CAMRY, выставленный на продажу департаментом имущественных и земельных отношений. Начальная цена 650 000 руб.
Легковой автомобиль TOYOTA CAMRY, выставленный на продажу департаментом имущественных и земельных отношений. Начальная цена 650 000 руб.
Автобус КАВЗ324400, выставленный на продажу департаментом. Начальная цена 300 000 руб.
Автобус КАВЗ324400, выставленный на продажу департаментом. Начальная цена 300 000 руб.
Автомобиля медицинской помощи ЛУИДОР-2250В0. Начальная цена 335 000 руб.
Автомобиля медицинской помощи ЛУИДОР-2250В0. Начальная цена 335 000 руб.
Торги пройдут 15 августа 2024 года
Торги пройдут 15 августа 2024 года

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Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области анонсировал продажу ряда транспортных средств через электронную торговую площадку. Среди выставленных лотов — санитарный УАЗ, легковой автомобиль Toyota Camry, автобус, транспорт для перевозки инвалидов и автомобиль медицинской помощи. Начальные цены на транспортные средства варьируются от 153 000 до 650 000 рублей. «Прием заявок до 9 августа 2024 года. Торги пройдут 15 августа 2024 года. Специалисты Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области готовы Вас проконсультировать по объектам, подлежащим продаже», — указано в сообщении департамента имущественных и земельных отношений. Подробная информация о лотах и условиях участия в торгах доступна на официальном сайте электронной торговой площадки Росэлторг. Мероприятие является частью программы по реализации государственного имущества и предоставляет возможность приобрести транспортные средства для различных нужд по начальным ценам, что может быть интересно как частным лицам, так и организациям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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