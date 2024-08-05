Жители Ноябрьска пожаловались на стыки и «ступеньки» после ремонта улиц. Фото

Жители Ноябрьска жалуются на качество отремонтированной дороги

06 августа 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

График ремонта сбился из-за проблем на асфальтовом заводе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Ноябрьска (ЯНАО) жалуются на качество отремонтированной дороги — их беспокоят неровности на стыках между старым и новым асфальтом. Согласно данным от местных жителей, ремонтные работы на дорогах в городе выполняют три подрядчика. «Данные „ступеньки“, которые на стыках старого и нового асфальта по „сделанной“ улице Изыскателей, будут исправляться? Или людям нужно посты в соцсетях катать, чтоб все делалось по-человечески?!», — сообщили в анонимном посте в группе «Злой Ноябрянин» в VK. В комментариях к публикации один из жителей Ноябрьска разместил скриншот ответа администрации касательно данной проблемы. В этом ответе уточняется: ремонт дорог в городе осуществляют три разных подрядчика. При этом необходимости координировать свои действия и выполнять обязательства по очереди у них нет. Муниципалитет готовится к юбилею, поэтому дорожники стараются выполнить можно больше работ. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Ноябрьска, и там пояснили: работы выполнялись поэтапно, чтобы не перекрывать полностью движение. «С 3 по 5 августа планировали положить финишный слой асфальта и выровнять стыки, но из-за технического сбоя в работе асфальтового завода, это пришлось отложить», — сообщили в ведомстве. В мэрии также сообщили, что работа завода уже возобновлена. После выполнения плановых задач дорожники завершат работы на перекрестке. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске изменился маршрут 11 автобусов из-за ремонтных работ на дорогах. Также в городе на трех участках ограничили движение транспорта, один из участков будет недоступен до ноября. Фото стыков нового и старого асфальта Фото: группа «Злой Ноябрянин» в VK Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Ноябрьска (ЯНАО) жалуются на качество отремонтированной дороги — их беспокоят неровности на стыках между старым и новым асфальтом. Согласно данным от местных жителей, ремонтные работы на дорогах в городе выполняют три подрядчика. «Данные „ступеньки“, которые на стыках старого и нового асфальта по „сделанной“ улице Изыскателей, будут исправляться? Или людям нужно посты в соцсетях катать, чтоб все делалось по-человечески?!», — сообщили в анонимном посте в группе «Злой Ноябрянин» в VK. В комментариях к публикации один из жителей Ноябрьска разместил скриншот ответа администрации касательно данной проблемы. В этом ответе уточняется: ремонт дорог в городе осуществляют три разных подрядчика. При этом необходимости координировать свои действия и выполнять обязательства по очереди у них нет. Муниципалитет готовится к юбилею, поэтому дорожники стараются выполнить можно больше работ. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Ноябрьска, и там пояснили: работы выполнялись поэтапно, чтобы не перекрывать полностью движение. «С 3 по 5 августа планировали положить финишный слой асфальта и выровнять стыки, но из-за технического сбоя в работе асфальтового завода, это пришлось отложить», — сообщили в ведомстве. В мэрии также сообщили, что работа завода уже возобновлена. После выполнения плановых задач дорожники завершат работы на перекрестке. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске изменился маршрут 11 автобусов из-за ремонтных работ на дорогах. Также в городе на трех участках ограничили движение транспорта, один из участков будет недоступен до ноября.