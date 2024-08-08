Бывшего свердловского замминистра разнесли в другом регионе, он сорвал важное совещание

Власти Забайкалья остались недовольны работой свердловчанина Дубровина

08 августа 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Игоря Дубровина уволили с поста зампреда забайкальского правительства 14 декабря — в день задержания (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Экс-замминистра строительства Свердловской области попал под уголовное дело В правительстве Забайкальского края остались недовольны работой Игоря Дубровина — бывшего свердловского топ-чиновника, который с 19 июня по 14 декабря 2023 года был местным вице-премьером. Он не выполнил контрольные поручения, а также сорвал совещание с заместителем полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорием Курановым, следует из материалов гражданского дела. Копия имеется в распоряжении URA.RU. Новость по теме Бывший свердловский замминистра попытался встать на биржу труда «В период работы [Дубровина] не было выполнено 4 контрольных поручения, не представлена информация по 51 поручению. Кроме того, распоряжением губернатора Забайкальского края Дубровин И. В. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора за совершение дисциплинарного проступка, выразившегося в нарушении исполнительской дисциплины, повлекшем срыв проведения совещания под председательством […] Куранова Г. В. по вопросу реализации проектов по строительству школ, реализуемых на условиях концессионных соглашений», — говорится в документах. Там же указано, что ненадлежащее исполнение Дубровиным своих обязанностей подтверждается и материалами проверок по вопросам строительства. В служебных записках указывали, что за вице-премьером необходимо усилить контроль. Дубровин судится с бывшими коллегами, так как считает свою отставку незаконной. Уволили его «в связи с утратой доверия» в тот же день, когда и задержали по обвинению в мошенничестве — 14 декабря 2023 года. Как считает он сам, сделано это было с нарушением закона — приказ об увольнении ему не вручался, дать объяснения работодатель не предлагал, трудовую книжку своевременно не выдал. В своем иске Дубровин просил взыскать с бывшего начальства заработную плату за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, возместить судебные расходы и выплатить денежное поощрение за 4 квартал. «С учетом неудовлетворительных результатов трудовой деятельности Дубровина И. В. губернатором Забайкальского края ранее также принималось решение о невыплате истцу ежеквартального денежного поощрения. Названные распоряжения истцом не оспаривались, иного суду не представлено», — парировали ответчики. Дубровина обвиняют в мошенничестве при строительстве жилья для военных. С 2017-го по 2019 годы он занимал пост замминистра строительства Свердловской области, затем возглавил региональное управление капстроительства (до лета 2023-го), затем перебрался в Забайкальский край. После задержания он месяц находился в СИЗО Екатеринбурга, в середине января ему смягчили меру пресечения, оставив лишь запрет определенных действий. Сам Дубровин (в данный момент он, по данным URA.RU, в Екатеринбурге) недоступен, его адвокат Дмитрий Брюхов от комментариев воздерживается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В правительстве Забайкальского края остались недовольны работой Игоря Дубровина — бывшего свердловского топ-чиновника, который с 19 июня по 14 декабря 2023 года был местным вице-премьером. Он не выполнил контрольные поручения, а также сорвал совещание с заместителем полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорием Курановым, следует из материалов гражданского дела. Копия имеется в распоряжении URA.RU. «В период работы [Дубровина] не было выполнено 4 контрольных поручения, не представлена информация по 51 поручению. Кроме того, распоряжением губернатора Забайкальского края Дубровин И. В. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора за совершение дисциплинарного проступка, выразившегося в нарушении исполнительской дисциплины, повлекшем срыв проведения совещания под председательством […] Куранова Г. В. по вопросу реализации проектов по строительству школ, реализуемых на условиях концессионных соглашений», — говорится в документах. Там же указано, что ненадлежащее исполнение Дубровиным своих обязанностей подтверждается и материалами проверок по вопросам строительства. В служебных записках указывали, что за вице-премьером необходимо усилить контроль. Дубровин судится с бывшими коллегами, так как считает свою отставку незаконной. Уволили его «в связи с утратой доверия» в тот же день, когда и задержали по обвинению в мошенничестве — 14 декабря 2023 года. Как считает он сам, сделано это было с нарушением закона — приказ об увольнении ему не вручался, дать объяснения работодатель не предлагал, трудовую книжку своевременно не выдал. В своем иске Дубровин просил взыскать с бывшего начальства заработную плату за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, возместить судебные расходы и выплатить денежное поощрение за 4 квартал. «С учетом неудовлетворительных результатов трудовой деятельности Дубровина И. В. губернатором Забайкальского края ранее также принималось решение о невыплате истцу ежеквартального денежного поощрения. Названные распоряжения истцом не оспаривались, иного суду не представлено», — парировали ответчики. Дубровина обвиняют в мошенничестве при строительстве жилья для военных. С 2017-го по 2019 годы он занимал пост замминистра строительства Свердловской области, затем возглавил региональное управление капстроительства (до лета 2023-го), затем перебрался в Забайкальский край. После задержания он месяц находился в СИЗО Екатеринбурга, в середине января ему смягчили меру пресечения, оставив лишь запрет определенных действий. Сам Дубровин (в данный момент он, по данным URA.RU, в Екатеринбурге) недоступен, его адвокат Дмитрий Брюхов от комментариев воздерживается.