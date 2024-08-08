Расходы на выборы, запрещенная организация и потерянный мандат: события в Кургане на 8 августа

Курганского боксера Тамояна освободили от штрафа, а полицейским продлили арест

08 августа 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Курганская область готовится к губернаторским выборам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганского боксера Вазира Тамояна освободили от штрафа, «Единая Россия» в регионе рискует понести потери, а расходы действующего губернатора Вадима Шумкова выросли в полтора раза. О том, что важного и интересного происходило в Курганской области за 8 августа, редакция URA.RU делится в своем дайджесте. Освобожденный от штрафа Курганский боксер Вазир Тамоян, отбывавший срок в колонии, был освобожден от уплаты административного штрафа за конфликт с сотрудниками ИК-2. Этого добилась прокуратура, выявившая нарушения при назначении штрафа спортсмену. Тамояна наказывали за поломку видеокамеры в колонии. Но прокуратура настояла, что боксер должен был нести дисциплинарное наказание в рамках уголовно-исполнительного кодекса, но не КоАП. Наказан главный курганский «свидетель» Курганский городской суд вынес приговор 59-летнему руководителю местной ячейки запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы»* (признана экстремистской организацией, запрещена в РФ и ликвидирована по решению Верховного суда). В результате, суд назначил наказание в виде штрафа на 500 тысяч рублей, но с учетом времени, проведенного под стражей, штраф снижен до 400 тысяч рублей. Запрещенная в России организация занималась распространением информации о вероучении и привлечением новых членов, что было признано экстремистской активностью. ЕР рискует что-то потерять Речь о том, что в Кургане, как минимум на двух избирательных округах, активность оппозиционеров выше, чем у представителей партии «Единая Россия». ЕР есть риск упустить мандат на шестом округе. Там с замгендиректора «Курганмашзавода» Романом Хромовым и ветераном СВО Денисом Птицыным (ЕР) конкурирует депутат облдумы Ольга Дружинина (ЛДПР), у которой также есть большой опыт. Курганская область примет детей из Курской области В Курганской области готовы принять на отдых первых 50 детей из Курской области, подвергшейся атаке ВСУ. Сейчас рассматриваются варианты доставки детей в курганский лагерь. При необходимости курганские лагеря примут большее количество детей из Курской области. Они готовы отработать в августе и сентябре. Полицейским продлили наказание Трое курганских полицейских из Далматовского округа (Курганская область) не смогли выйти из СИЗО по обвинению в превышении полномочий с применением насилия сексуального характера. Им продлили содержание под стражей. В пресс-службе областного суда подтвердили, что решения Далматовского районного суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей оставлены без изменения. Жалобы фигурантов дел были оставлены без удовлетворения. Большие расходы Избирательный фонд кандидата на пост губернатора Курганской области Вадима Шумкова увеличился с 25 миллионов до 40 миллионов рублей. Более 21 миллиона рублей представители его избирательного штаба потратили на изготовление и распространение агитационных материалов. *«Свидетели Иеговы» — организация признана экстремистской и запрещена в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганского боксера Вазира Тамояна освободили от штрафа, «Единая Россия» в регионе рискует понести потери, а расходы действующего губернатора Вадима Шумкова выросли в полтора раза. О том, что важного и интересного происходило в Курганской области за 8 августа, редакция URA.RU делится в своем дайджесте. Курганский боксер Вазир Тамоян, отбывавший срок в колонии, был освобожден от уплаты административного штрафа за конфликт с сотрудниками ИК-2. Этого добилась прокуратура, выявившая нарушения при назначении штрафа спортсмену. Тамояна наказывали за поломку видеокамеры в колонии. Но прокуратура настояла, что боксер должен был нести дисциплинарное наказание в рамках уголовно-исполнительного кодекса, но не КоАП. Курганский городской суд вынес приговор 59-летнему руководителю местной ячейки запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы»* (признана экстремистской организацией, запрещена в РФ и ликвидирована по решению Верховного суда). В результате, суд назначил наказание в виде штрафа на 500 тысяч рублей, но с учетом времени, проведенного под стражей, штраф снижен до 400 тысяч рублей. Запрещенная в России организация занималась распространением информации о вероучении и привлечением новых членов, что было признано экстремистской активностью. Речь о том, что в Кургане, как минимум на двух избирательных округах, активность оппозиционеров выше, чем у представителей партии «Единая Россия». ЕР есть риск упустить мандат на шестом округе. Там с замгендиректора «Курганмашзавода» Романом Хромовым и ветераном СВО Денисом Птицыным (ЕР) конкурирует депутат облдумы Ольга Дружинина (ЛДПР), у которой также есть большой опыт. В Курганской области готовы принять на отдых первых 50 детей из Курской области, подвергшейся атаке ВСУ. Сейчас рассматриваются варианты доставки детей в курганский лагерь. При необходимости курганские лагеря примут большее количество детей из Курской области. Они готовы отработать в августе и сентябре. Трое курганских полицейских из Далматовского округа (Курганская область) не смогли выйти из СИЗО по обвинению в превышении полномочий с применением насилия сексуального характера. Им продлили содержание под стражей. В пресс-службе областного суда подтвердили, что решения Далматовского районного суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей оставлены без изменения. Жалобы фигурантов дел были оставлены без удовлетворения. Избирательный фонд кандидата на пост губернатора Курганской области Вадима Шумкова увеличился с 25 миллионов до 40 миллионов рублей. Более 21 миллиона рублей представители его избирательного штаба потратили на изготовление и распространение агитационных материалов. *«Свидетели Иеговы» — организация признана экстремистской и запрещена в РФ