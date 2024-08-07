Курганская область примет 50 детей из Курской области, атакованной ВСУ

В Курганской области готовы принять на отдых первых 50 детей из Курской области, подвергшейся атаке ВСУ. Сейчас рассматриваются варианты доставки детей в курганский лагерь, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Переговорили с министром образования Курской области, они ведут подбор детей, рассматривают варианты доставки их в Курганскую область. Мы уже готовы принять первых ребят в количестве 50 человек», — сказал директор департамента образования и молодежной политики Андрей Кочеров. Информация размещена в telergam-канале правительства Курганской области.
При необходимости курганские лагеря примут большее количество детей из Курской области. Они готовы отработать в августе и сентябре, сообщили руководители детских лагерей. В Курганской области в этом году отдыхали дети из Белгородской области, в шадринском «Салюте» сейчас отдыхают 40 детей. Также ежегодно в область приезжают на отдых дети из подшефного в ЛНР города Краснодона.
Ранее URA.RU писало, что в Курской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В Минобороны сообщили, что вертолеты Ка-52 ударили авиасредствами поражения по живой силе и военной технике ВСУ на границе с Украиной.
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В Курганской области готовы принять на отдых первых 50 детей из Курской области, подвергшейся атаке ВСУ. Сейчас рассматриваются варианты доставки детей в курганский лагерь, сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Переговорили с министром образования Курской области, они ведут подбор детей, рассматривают варианты доставки их в Курганскую область. Мы уже готовы принять первых ребят в количестве 50 человек», — сказал директор департамента образования и молодежной политики Андрей Кочеров. Информация размещена в telergam-канале правительства Курганской области. При необходимости курганские лагеря примут большее количество детей из Курской области. Они готовы отработать в августе и сентябре, сообщили руководители детских лагерей. В Курганской области в этом году отдыхали дети из Белгородской области, в шадринском «Салюте» сейчас отдыхают 40 детей. Также ежегодно в область приезжают на отдых дети из подшефного в ЛНР города Краснодона. Ранее URA.RU писало, что в Курской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В Минобороны сообщили, что вертолеты Ка-52 ударили авиасредствами поражения по живой силе и военной технике ВСУ на границе с Украиной.