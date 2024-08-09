«Бабушка настраивала против нас»: семья из Екатеринбурга боится потерять ребенка

Семья из Екатеринбурга боится, что бабушка заберет их ребенка

09 августа 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

История с побегом мальчика из семьи обернулась уголовным делом Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик на велосипеде BMX Наталья, бабушка десятилетнего Андрея, сбежавшего в конце июля от родителей из Горного Щита, настраивала ребенка против родителей (сама женщина опровергает это). Такое заявление сделали мама мальчика Алена и его отчим Анатолий после прогремевшей в Екатеринбурге истории. Они считают, что пенсионерка хочет оформить опеку над мальчиком. Корреспондент URA.RU выслушал обе стороны конфликта. Андрей уехал из дома на велосипеде 29 июля. Его нашли на следующий день у прабабушки Наины (журналист URA.RU стал очевидцем этого). Тогда же Наина заявила корреспонденту, что причиной побега могло стать плохое отношение отчима к ребенку. Эту же версию выдвигала и бабушка мальчика Наталья (она — мама Алены). Также Наина рассказала, что однажды Анатолий якобы вывез сожительницу на кладбище, изнасиловал и заставил рыть себе могилу. Алена в разговоре с URA.RU опровергла это. Мальчик уехал из дома на велосипеде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Я уже с этими тетями (Наиной и Фаей — прим. ред.) больше 20 лет не виделась. Истории с кладбищем не было, никто никого не насиловал. […] Если бы такое было, то было бы и заявление, и меня бы рядом [с Анатолием] не было бы. Ребенка мы не бьем. […] У нее (Натальи — прим. ред.) была идея забрать от нас Андрея. Она думает, что будет на него получать пособия, но с его запросами и нынешними ценами, она никак не вытянет. Мы его потребности стараемся закрывать: где-то с уговорами, где-то прививаем, что нужно в ответ что-то сделать. Чтобы он понимал, что ничего в жизни просто так не бывает», — сказала Алена. Анатолий заявил URA.RU, что никогда не поднимал руку на Андрея и других детей. «У меня изначально был хороший контакт с Андреем. Но его бабушка, совершенно не скрывая, внушила ему, чтобы он меня не слушался. Я готовил Андрея ко школе: занимался с ним чтением, чистописанием, математикой и другими уроками. Он у меня пришел в школу очень подготовленным. Еще мы с ним вместе спортом занимаемся: отжимаемся, катаемся на велосипедах. На что бабушка, видимо, проявила ревность и оказала [негативную] лепту нашей семье. У меня еще есть двое детей (2 и 4 года), когда я приезжаю с работы, то каждому покупаю вкусняшки. Дети меня дома ждут. Я и Наталье пакетами привозил продукты, годами ее кормил, а вот сейчас такую лепту получил», — рассказал мужчина. Новость по теме В Екатеринбурге после побега сына из семьи возбуждено дело По его словам, Наталья уже шестой год не дает покоя семье: «Негатив идет именно с ее стороны. Она лезет и пытается оказать давление на Андрея». После побега мальчика следователи возбудили уголовное дело по ст. 117 УК РФ (истязание). Оно — бесфигурантное. Силовики проверяют, подвергался ли ребенок насилию. «Дай Бог, что все хорошо закончится, я возьму отказные материалы [из силовых ведомств] и буду писать встречное заявление [в полицию на Наталью]», — добавил Анатолий. После истории семья столкнулась с проблемами: некоторые знакомые отвернулись от них, думая, что они бьют детей. «У меня сейчас проблемы из-за этих голословных обвинений. Мы живем в селе, меня тут знает каждая собака, я проезжаю мимо и ловлю косые взгляды, пересуды. А это мне вообще ни к чему, я езжу к людям, помогаю им: дрова привожу, если еще какая-то помощь соседям нужна, никогда не отказываю, и ни копейки с этого не беру. А по факту получается, что я в глазах людей стал каким-то тираном», — возмущается Анатолий. Сейчас Андрей находится в центре социальной помощи, с ним работают психологи. По словам Алены, сотрудники ПДН временно запретили Наталье видеться с ребенком. Но пенсионерка все равно приезжает к нему (она была у него 8 и 9 августа). Наталья заявила, что не настраивает ребенка против родителей Фото: Илья Московец © URA.RU Наталья на вопрос, настраивает ли она ребенка против родителей, ответила так: «Я что, больная что ли? Я никогда не настраивала. Зачем мне это надо?». По ее словам, приезжать к мальчику в центр ей разрешила заведующая. Также женщина подтвердила, что собиралась оформить опеку над подростком. «Хотела [оформить опеку], когда он сбежал в июле. После того, как они его от меня забрали насильно. Тогда я сказала, что буду оформлять опеку, через неделю он сбежал. Сейчас буду решать, [оформить или нет]», — заявила Наталья. «Я знаю, что Анатолий плохо относится к ребенку. [Андрей] мне всегда говорил, что Анатолий давал ему подзатыльники. О другом насилии [мальчик] не рассказывал. Он сбегал шесть раз из дома, пять раз ко мне (по словам Анатолия, сын сбегал трижды — прим. ред.)», — заключила женщина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наталья, бабушка десятилетнего Андрея, сбежавшего в конце июля от родителей из Горного Щита, настраивала ребенка против родителей (сама женщина опровергает это). Такое заявление сделали мама мальчика Алена и его отчим Анатолий после прогремевшей в Екатеринбурге истории. Они считают, что пенсионерка хочет оформить опеку над мальчиком. Корреспондент URA.RU выслушал обе стороны конфликта. Андрей уехал из дома на велосипеде 29 июля. Его нашли на следующий день у прабабушки Наины (журналист URA.RU стал очевидцем этого). Тогда же Наина заявила корреспонденту, что причиной побега могло стать плохое отношение отчима к ребенку. Эту же версию выдвигала и бабушка мальчика Наталья (она — мама Алены). Также Наина рассказала, что однажды Анатолий якобы вывез сожительницу на кладбище, изнасиловал и заставил рыть себе могилу. Алена в разговоре с URA.RU опровергла это. «Я уже с этими тетями (Наиной и Фаей — прим. ред.) больше 20 лет не виделась. Истории с кладбищем не было, никто никого не насиловал. […] Если бы такое было, то было бы и заявление, и меня бы рядом [с Анатолием] не было бы. Ребенка мы не бьем. […] У нее (Натальи — прим. ред.) была идея забрать от нас Андрея. Она думает, что будет на него получать пособия, но с его запросами и нынешними ценами, она никак не вытянет. Мы его потребности стараемся закрывать: где-то с уговорами, где-то прививаем, что нужно в ответ что-то сделать. Чтобы он понимал, что ничего в жизни просто так не бывает», — сказала Алена. Анатолий заявил URA.RU, что никогда не поднимал руку на Андрея и других детей. «У меня изначально был хороший контакт с Андреем. Но его бабушка, совершенно не скрывая, внушила ему, чтобы он меня не слушался. Я готовил Андрея ко школе: занимался с ним чтением, чистописанием, математикой и другими уроками. Он у меня пришел в школу очень подготовленным. Еще мы с ним вместе спортом занимаемся: отжимаемся, катаемся на велосипедах. На что бабушка, видимо, проявила ревность и оказала [негативную] лепту нашей семье. У меня еще есть двое детей (2 и 4 года), когда я приезжаю с работы, то каждому покупаю вкусняшки. Дети меня дома ждут. Я и Наталье пакетами привозил продукты, годами ее кормил, а вот сейчас такую лепту получил», — рассказал мужчина. По его словам, Наталья уже шестой год не дает покоя семье: «Негатив идет именно с ее стороны. Она лезет и пытается оказать давление на Андрея». После побега мальчика следователи возбудили уголовное дело по ст. 117 УК РФ (истязание). Оно — бесфигурантное. Силовики проверяют, подвергался ли ребенок насилию. «Дай Бог, что все хорошо закончится, я возьму отказные материалы [из силовых ведомств] и буду писать встречное заявление [в полицию на Наталью]», — добавил Анатолий. После истории семья столкнулась с проблемами: некоторые знакомые отвернулись от них, думая, что они бьют детей. «У меня сейчас проблемы из-за этих голословных обвинений. Мы живем в селе, меня тут знает каждая собака, я проезжаю мимо и ловлю косые взгляды, пересуды. А это мне вообще ни к чему, я езжу к людям, помогаю им: дрова привожу, если еще какая-то помощь соседям нужна, никогда не отказываю, и ни копейки с этого не беру. А по факту получается, что я в глазах людей стал каким-то тираном», — возмущается Анатолий. Сейчас Андрей находится в центре социальной помощи, с ним работают психологи. По словам Алены, сотрудники ПДН временно запретили Наталье видеться с ребенком. Но пенсионерка все равно приезжает к нему (она была у него 8 и 9 августа). Наталья на вопрос, настраивает ли она ребенка против родителей, ответила так: «Я что, больная что ли? Я никогда не настраивала. Зачем мне это надо?». По ее словам, приезжать к мальчику в центр ей разрешила заведующая. Также женщина подтвердила, что собиралась оформить опеку над подростком. «Хотела [оформить опеку], когда он сбежал в июле. После того, как они его от меня забрали насильно. Тогда я сказала, что буду оформлять опеку, через неделю он сбежал. Сейчас буду решать, [оформить или нет]», — заявила Наталья. «Я знаю, что Анатолий плохо относится к ребенку. [Андрей] мне всегда говорил, что Анатолий давал ему подзатыльники. О другом насилии [мальчик] не рассказывал. Он сбегал шесть раз из дома, пять раз ко мне (по словам Анатолия, сын сбегал трижды — прим. ред.)», — заключила женщина.