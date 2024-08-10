ВС РФ уничтожили бронемашину MaxxPro ВСУ в Курской области

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Военные в Курской области с помощью дрона уничтожили бронеавтомобиль США MaxxPro
Военные в Курской области с помощью дрона уничтожили бронеавтомобиль США MaxxPro Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области вооруженные силы РФ уничтожили бронеавтомобиль ВСУ MaxxPro. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили украинскую бронемашину MaxxPro производства США», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что MaxxPro уничтожена в результате точного удара, нанесенного российским оператором FPV-дрона.

Утром 6 августа Курскую область атаковали ВСУ. Столкновения с противником на границе региона продолжаются. В связи с неспокойной обстановкой в регионе 9 августа введен режим контртеррористической операции (КТО). По заявлению Национального антитеррористического комитета (НАК), данные меры необходимы ради обеспечения безопасности граждан.

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В Курской области вооруженные силы РФ уничтожили бронеавтомобиль ВСУ MaxxPro. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили украинскую бронемашину MaxxPro производства США», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что MaxxPro уничтожена в результате точного удара, нанесенного российским оператором FPV-дрона. Утром 6 августа Курскую область атаковали ВСУ. Столкновения с противником на границе региона продолжаются. В связи с неспокойной обстановкой в регионе 9 августа введен режим контртеррористической операции (КТО). По заявлению Национального антитеррористического комитета (НАК), данные меры необходимы ради обеспечения безопасности граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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