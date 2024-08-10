Украинские БПЛА атаковали Ярославскую область

ВСУ попытались атаковать Ярославскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По его словам, противник нацелился на одно из предприятий в области.
«Сегодня ночью на подлете к Ярославлю уничтожены несколько украинских БПЛА. Вражеские дроны пытались атаковать одно из предприятий региона», — сообщил Евраев в своем telegram-канале. Он отметил, что разрушений и пострадавших в результате атаки и ликвидации украинских беспилотников нет. На месте работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что ВСУ удалось обесточить Курчатов в результате удара с помощью БПЛА. По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, населенный пункт был отрезан от света из-за падения обломков украинского дрона на трансформаторную подстанцию. Помимо Курчатова электроснабжение было нарушено еще в пяти районах региона.
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