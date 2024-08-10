10 августа 2024
09 августа 2024

Курганцев в горсаду начали катать на воздушном шаре. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Шадринцы получили возможность почувствовать себя воздухоплавателями
Шадринцы получили возможность почувствовать себя воздухоплавателями Фото:

В Шадринске посетители горсада получили возможность подняться на воздушном шаре. Об этом рассказали горожане.

«В городском саду 11 августа все желающие могут подняться на воздушном шаре. Аттракцион будет работать 2-3 часа, если позволит погода», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Шадринск». К сообщению прикреплено видео с места событий.

Ранее власти Шадринска обновили городской сад имени Кельдюшева. В этом году здесь будет организована площадка в рамках празднования Дня города. Однако основные мероприятия пройдут 1 сентября на площади имени Здобнова.

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В Шадринске посетители горсада получили возможность подняться на воздушном шаре. Об этом рассказали горожане. «В городском саду 11 августа все желающие могут подняться на воздушном шаре. Аттракцион будет работать 2-3 часа, если позволит погода», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Шадринск». К сообщению прикреплено видео с места событий. Ранее власти Шадринска обновили городской сад имени Кельдюшева. В этом году здесь будет организована площадка в рамках празднования Дня города. Однако основные мероприятия пройдут 1 сентября на площади имени Здобнова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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