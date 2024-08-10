Шадринцы получили возможность почувствовать себя воздухоплавателями
В Шадринске посетители горсада получили возможность подняться на воздушном шаре. Об этом рассказали горожане.
«В городском саду 11 августа все желающие могут подняться на воздушном шаре. Аттракцион будет работать 2-3 часа, если позволит погода», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Шадринск». К сообщению прикреплено видео с места событий.
Ранее власти Шадринска обновили городской сад имени Кельдюшева. В этом году здесь будет организована площадка в рамках празднования Дня города. Однако основные мероприятия пройдут 1 сентября на площади имени Здобнова.
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