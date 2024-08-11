В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Дождь и сильный ветер придут в регион 13 августа
В Тюменской области 13 августа ожидается сильный дождь, гроза и порывы ветра до 20 м/с. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Внимание: 13 августа прогнозируется кратковременный дождь, местами сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с», — указано в telegram-канале «Оповещение 72».
Ранее URA.RU писало, что Тюмень с 12 по 18 августа накроют дожди. Самым теплым днем недели станет 16 августа — в городе потеплеет до +20 градусов.
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