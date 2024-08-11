11 августа 2024

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождь и сильный ветер придут в регион 13 августа
Дождь и сильный ветер придут в регион 13 августа Фото:

В Тюменской области 13 августа ожидается сильный дождь, гроза и порывы ветра до 20 м/с. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Внимание: 13 августа прогнозируется кратковременный дождь, местами сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с», — указано в telegram-канале «Оповещение 72».

Ранее URA.RU писало, что Тюмень с 12 по 18 августа накроют дожди. Самым теплым днем недели станет 16 августа — в городе потеплеет до +20 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области 13 августа ожидается сильный дождь, гроза и порывы ветра до 20 м/с. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Внимание: 13 августа прогнозируется кратковременный дождь, местами сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с», — указано в telegram-канале «Оповещение 72». Ранее URA.RU писало, что Тюмень с 12 по 18 августа накроют дожди. Самым теплым днем недели станет 16 августа — в городе потеплеет до +20 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...