12 августа 2024

Суд оставил в колонии свердловчанина, напавшего на мальчика в шапке с Z

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Александром Неустроевым. Екатеринбург, неустроев александр
Александр Неустроев проведет в колонии-поселении три года Фото:

Свердловский областной суд оставил в силе приговор Александру Неустроеву, осужденного за оскорбление мальчика в шапке с Z. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Заслушав доводы сторон, суд оставил приговор без изменений по существу», — говорится в сообщении. Неустроев проведет три года в колонии-поселении.

Неустроев обругал мальчика в конце апреля 2023 года. Позже выяснилось, что ребенок носит шапку с Z из-за отца, который является участником российской спецоперации на Украине. В июне суд оштрафовал мужчину и прекратил дело. Приговор возмутил общественность. Депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. А мэр Екатеринбурга Алексей Орлов счел приговор слишком мягким. В феврале текущего года дело было возвращено в Ленинский районный суд, а затем его отдали в Октябрьский райсуд.

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Свердловский областной суд оставил в силе приговор Александру Неустроеву, осужденного за оскорбление мальчика в шапке с Z. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Заслушав доводы сторон, суд оставил приговор без изменений по существу», — говорится в сообщении. Неустроев проведет три года в колонии-поселении. Неустроев обругал мальчика в конце апреля 2023 года. Позже выяснилось, что ребенок носит шапку с Z из-за отца, который является участником российской спецоперации на Украине. В июне суд оштрафовал мужчину и прекратил дело. Приговор возмутил общественность. Депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. А мэр Екатеринбурга Алексей Орлов счел приговор слишком мягким. В феврале текущего года дело было возвращено в Ленинский районный суд, а затем его отдали в Октябрьский райсуд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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