Суд оставил в колонии свердловчанина, напавшего на мальчика в шапке с Z

13 августа 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Александр Неустроев проведет в колонии-поселении три года Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский областной суд оставил в силе приговор Александру Неустроеву, осужденного за оскорбление мальчика в шапке с Z. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Заслушав доводы сторон, суд оставил приговор без изменений по существу», — говорится в сообщении. Неустроев проведет три года в колонии-поселении. Неустроев обругал мальчика в конце апреля 2023 года. Позже выяснилось, что ребенок носит шапку с Z из-за отца, который является участником российской спецоперации на Украине. В июне суд оштрафовал мужчину и прекратил дело. Приговор возмутил общественность. Депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. А мэр Екатеринбурга Алексей Орлов счел приговор слишком мягким. В феврале текущего года дело было возвращено в Ленинский районный суд, а затем его отдали в Октябрьский райсуд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд оставил в силе приговор Александру Неустроеву, осужденного за оскорбление мальчика в шапке с Z. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Заслушав доводы сторон, суд оставил приговор без изменений по существу», — говорится в сообщении. Неустроев проведет три года в колонии-поселении. Неустроев обругал мальчика в конце апреля 2023 года. Позже выяснилось, что ребенок носит шапку с Z из-за отца, который является участником российской спецоперации на Украине. В июне суд оштрафовал мужчину и прекратил дело. Приговор возмутил общественность. Депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. А мэр Екатеринбурга Алексей Орлов счел приговор слишком мягким. В феврале текущего года дело было возвращено в Ленинский районный суд, а затем его отдали в Октябрьский райсуд.