Суд Челябинска повторно забрал из Кургана дело об убийстве журналиста Кирсанова

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Громкое курганское дело об убийстве журналиста отправили в суд Челябинска
Громкое курганское дело об убийстве журналиста отправили в суд Челябинска Фото:

Кассационный суд в Челябинске удовлетворил ходатайства о слушаниях дела об убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова в соседнем регионе. Это уже вторая передача дела обвиняемых — адвоката Александра Штингера и спортсмена Ивана Курпишева. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков.

«Дело об убийстве курганского журналиста Кирсанова снова переслали в Челябинск после удовлетворения ходатайств о смене места подсудности в кассационном суде», — говорят источники. Дело будет рассматривать Челябинский областной суд.

Редакции URA.RU информацию подтвердили в пресс-службе Курганского областного суда. Изменения в смене места подсудности подтвердил также адвокат Владимир Менщиков, защищающий Курпишева. Изменить место слушания пришлось из-за ходатайства обвиняемого Штингера и врио председателя облсуда Ирины Литвиновой.

Обвиняемые в убийстве журналиста не раз заявляли, что не надеются на справедливое решение в судах Курганской области. Первый раз дело отправили в Челябинск в апреле 2023 года. Впоследствии оно вернулось в Курган на доработку следствию.

Бывших курганцев Штингера и Курпишева судят по обвинению в убийстве журналиста в 2001 году в составе ОПГ. По версии следствия, вместе с двумя другими членами ОПГ (ныне покойными) они расправились с представителем СМИ возле его гаража. Тело погибшего Владимира Кирсанова до сих пор не найдено. Находящиеся несколько лет в СИЗО фигуранты свою вину отрицают, заявляют о фальсификациях по делу. Они добились слушания дела в другом регионе, но суд по существу до сих пор не начался. Он должен будет пройти с участием присяжных заседателей.

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Кассационный суд в Челябинске удовлетворил ходатайства о слушаниях дела об убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова в соседнем регионе. Это уже вторая передача дела обвиняемых — адвоката Александра Штингера и спортсмена Ивана Курпишева. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков. «Дело об убийстве курганского журналиста Кирсанова снова переслали в Челябинск после удовлетворения ходатайств о смене места подсудности в кассационном суде», — говорят источники. Дело будет рассматривать Челябинский областной суд. Редакции URA.RU информацию подтвердили в пресс-службе Курганского областного суда. Изменения в смене места подсудности подтвердил также адвокат Владимир Менщиков, защищающий Курпишева. Изменить место слушания пришлось из-за ходатайства обвиняемого Штингера и врио председателя облсуда Ирины Литвиновой. Обвиняемые в убийстве журналиста не раз заявляли, что не надеются на справедливое решение в судах Курганской области. Первый раз дело отправили в Челябинск в апреле 2023 года. Впоследствии оно вернулось в Курган на доработку следствию. Бывших курганцев Штингера и Курпишева судят по обвинению в убийстве журналиста в 2001 году в составе ОПГ. По версии следствия, вместе с двумя другими членами ОПГ (ныне покойными) они расправились с представителем СМИ возле его гаража. Тело погибшего Владимира Кирсанова до сих пор не найдено. Находящиеся несколько лет в СИЗО фигуранты свою вину отрицают, заявляют о фальсификациях по делу. Они добились слушания дела в другом регионе, но суд по существу до сих пор не начался. Он должен будет пройти с участием присяжных заседателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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