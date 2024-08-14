Популярные курганские рестораны будут соревноваться в День сырка

Десять курганских ресторанов и кафе будут соревноваться в День сырка

14 августа 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

Десять курганских ресторанов и кафе будут соревноваться в приготовлении сырка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в «День сырка» повара десяти популярных кафе и ресторанов города будут соревноваться в приготовлении рыбы. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «В конкурсе на лучшее рыбное блюдо участвуют ресторан грузинской кухни „Марани“, кафе „Мамма Мия“, кафе быстрого питания „Рекорд“, рестоклуб „Гости“, кафе живой музыки „Ностальжи“, кафе „Гоголь“, стейк-хаус „Мачете“, ресторан Meat & wine, трактир „Изба“, кафе быстрого питания „Аэрокофе“, кафе-бар „Рябинка“», — указано в сообщении. Эти места являются популярными точками общественного питания в городе. Представители заведений введут специальное меню. С 16 по 22 августа посетители смогут проголосовать за понравившееся блюдо с помощью QR-кода, который будет расположен на столе. Подведение итогов конкурса пройдет на пятом фестивале «День сырка», который пройдет 24 августа в ЦПКиО. Специальным гостем фестиваля станет ведущий передач канала НТВ и журналист Антон Зайцев (Гамовер). Ему до 22 августа можно отправить вопросы на почту Туристско-информационного центра города Кургана с пометкой «Вопросы гостю Дня сырка». На празднике Зайцев ответит на три самых интересных вопроса, а их авторы получат открытку с автографом телеведущего и памятный сувенир с логотипом фестиваля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане в «День сырка» повара десяти популярных кафе и ресторанов города будут соревноваться в приготовлении рыбы. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «В конкурсе на лучшее рыбное блюдо участвуют ресторан грузинской кухни „Марани“, кафе „Мамма Мия“, кафе быстрого питания „Рекорд“, рестоклуб „Гости“, кафе живой музыки „Ностальжи“, кафе „Гоголь“, стейк-хаус „Мачете“, ресторан Meat & wine, трактир „Изба“, кафе быстрого питания „Аэрокофе“, кафе-бар „Рябинка“», — указано в сообщении. Эти места являются популярными точками общественного питания в городе. Представители заведений введут специальное меню. С 16 по 22 августа посетители смогут проголосовать за понравившееся блюдо с помощью QR-кода, который будет расположен на столе. Подведение итогов конкурса пройдет на пятом фестивале «День сырка», который пройдет 24 августа в ЦПКиО. Специальным гостем фестиваля станет ведущий передач канала НТВ и журналист Антон Зайцев (Гамовер). Ему до 22 августа можно отправить вопросы на почту Туристско-информационного центра города Кургана с пометкой «Вопросы гостю Дня сырка». На празднике Зайцев ответит на три самых интересных вопроса, а их авторы получат открытку с автографом телеведущего и памятный сувенир с логотипом фестиваля.