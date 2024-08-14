Новый заммэра и суд над экс-главврачом: главное в Кургане за 14 августа

Новым заместителем главы Кургана экс-чиновник областного департамента строительства и бывший руководитель Фонда капремонта Александр Медведев. Также администрация запустит службу по откачке септиков. Об этих и других курганских новостях 14 августа — в дайджесте URA.RU.
Новый заместитель мэра
Александр Медведев, бывший сотрудник областного департамента строительства и экс-руководитель Фонда капремонта, назначен заместителем временно исполняющего обязанности главы Кургана Антона Науменко. Также он возглавил городской департамент ЖКХ. Медведев заменил на посту ушедшего в отставку директора департамента ЖКХ Романа Медведева. До назначения нового руководителя департаментом временно управляла заместитель директора департамента Дина Баева.
Мэрия запустит службу по откачке септиков
В Кургане скоро начнет действовать новая муниципальная служба, предоставляющая услуги по откачке септиков и вывозу жидких бытовых отходов. Создание службы является ответом мэрии на жалобы жителей на качество работы частных компаний, предоставляющих подобные услуги. Для реализации проекта уже закуплены необходимые ассенизаторские машины, и первая партия техники ожидается в городе в ближайшее время. Власти рассчитали тарифы на вывоз отходов и в настоящее время занимаются доработкой организационных и технических аспектов работы новой службы.
Коммунальная авария в Шадринске
В городе ночью из-за сбоя на сетях произошло аварийное отключение электричества. Сразу после отключения пять бригад компании «СУЭНКО начали работать над исправлением ситуации, поэтапно запитывая потребителей. К 20:00 во все микрорайоны Шадринска вернулось электричество.
Суд над экс-главврачом
Бывшего главврача курганского наркодиспансера Анну Федотову будут судить по обвинению в получении взяток, растрате и превышении полномочий. Ее обвиняют в получении от подчиненных свыше 225 тысяч рублей, присвоении имущества наркодиспансера на сумму 71 тысяч рублей за период с 2019 по 2023 годы. В ходе расследования ее имущество на сумму 198 тысяч рублей было арестовано.
Кладбище для бойцов
В Кургане на кладбище микрорайона Зайково власти выделили специальный участок для захоронения военнослужащих, павших в зоне СВО. Участок площадью в 3000 квадратных метров будет оборудован тротуарными дорожками. Для разработки сметной документации по капремонту дорожек уже заключен договор. Проект требует финансирования в размере 5,6 млн рублей, в связи с чем городской департамент финансов обратился за поддержкой к правительству области.
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