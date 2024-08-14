Новый заммэра и суд над экс-главврачом: главное в Кургане за 14 августа

В Кургане новым заместителем мэра стал Медведев

14 августа 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

В Кургане назначили нового заместителя главы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новым заместителем главы Кургана экс-чиновник областного департамента строительства и бывший руководитель Фонда капремонта Александр Медведев. Также администрация запустит службу по откачке септиков. Об этих и других курганских новостях 14 августа — в дайджесте URA.RU. Новый заместитель мэра Александр Медведев, бывший сотрудник областного департамента строительства и экс-руководитель Фонда капремонта, назначен заместителем временно исполняющего обязанности главы Кургана Антона Науменко. Также он возглавил городской департамент ЖКХ. Медведев заменил на посту ушедшего в отставку директора департамента ЖКХ Романа Медведева. До назначения нового руководителя департаментом временно управляла заместитель директора департамента Дина Баева. Мэрия запустит службу по откачке септиков В Кургане скоро начнет действовать новая муниципальная служба, предоставляющая услуги по откачке септиков и вывозу жидких бытовых отходов. Создание службы является ответом мэрии на жалобы жителей на качество работы частных компаний, предоставляющих подобные услуги. Для реализации проекта уже закуплены необходимые ассенизаторские машины, и первая партия техники ожидается в городе в ближайшее время. Власти рассчитали тарифы на вывоз отходов и в настоящее время занимаются доработкой организационных и технических аспектов работы новой службы. Коммунальная авария в Шадринске В городе ночью из-за сбоя на сетях произошло аварийное отключение электричества. Сразу после отключения пять бригад компании «СУЭНКО начали работать над исправлением ситуации, поэтапно запитывая потребителей. К 20:00 во все микрорайоны Шадринска вернулось электричество. Суд над экс-главврачом Бывшего главврача курганского наркодиспансера Анну Федотову будут судить по обвинению в получении взяток, растрате и превышении полномочий. Ее обвиняют в получении от подчиненных свыше 225 тысяч рублей, присвоении имущества наркодиспансера на сумму 71 тысяч рублей за период с 2019 по 2023 годы. В ходе расследования ее имущество на сумму 198 тысяч рублей было арестовано. Кладбище для бойцов В Кургане на кладбище микрорайона Зайково власти выделили специальный участок для захоронения военнослужащих, павших в зоне СВО. Участок площадью в 3000 квадратных метров будет оборудован тротуарными дорожками. Для разработки сметной документации по капремонту дорожек уже заключен договор. Проект требует финансирования в размере 5,6 млн рублей, в связи с чем городской департамент финансов обратился за поддержкой к правительству области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым заместителем главы Кургана экс-чиновник областного департамента строительства и бывший руководитель Фонда капремонта Александр Медведев. Также администрация запустит службу по откачке септиков. Об этих и других курганских новостях 14 августа — в дайджесте URA.RU. Александр Медведев, бывший сотрудник областного департамента строительства и экс-руководитель Фонда капремонта, назначен заместителем временно исполняющего обязанности главы Кургана Антона Науменко. Также он возглавил городской департамент ЖКХ. Медведев заменил на посту ушедшего в отставку директора департамента ЖКХ Романа Медведева. До назначения нового руководителя департаментом временно управляла заместитель директора департамента Дина Баева. В Кургане скоро начнет действовать новая муниципальная служба, предоставляющая услуги по откачке септиков и вывозу жидких бытовых отходов. Создание службы является ответом мэрии на жалобы жителей на качество работы частных компаний, предоставляющих подобные услуги. Для реализации проекта уже закуплены необходимые ассенизаторские машины, и первая партия техники ожидается в городе в ближайшее время. Власти рассчитали тарифы на вывоз отходов и в настоящее время занимаются доработкой организационных и технических аспектов работы новой службы. В городе ночью из-за сбоя на сетях произошло аварийное отключение электричества. Сразу после отключения пять бригад компании «СУЭНКО начали работать над исправлением ситуации, поэтапно запитывая потребителей. К 20:00 во все микрорайоны Шадринска вернулось электричество. Бывшего главврача курганского наркодиспансера Анну Федотову будут судить по обвинению в получении взяток, растрате и превышении полномочий. Ее обвиняют в получении от подчиненных свыше 225 тысяч рублей, присвоении имущества наркодиспансера на сумму 71 тысяч рублей за период с 2019 по 2023 годы. В ходе расследования ее имущество на сумму 198 тысяч рублей было арестовано. В Кургане на кладбище микрорайона Зайково власти выделили специальный участок для захоронения военнослужащих, павших в зоне СВО. Участок площадью в 3000 квадратных метров будет оборудован тротуарными дорожками. Для разработки сметной документации по капремонту дорожек уже заключен договор. Проект требует финансирования в размере 5,6 млн рублей, в связи с чем городской департамент финансов обратился за поддержкой к правительству области.