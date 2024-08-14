«Я убежать не смогла»: екатеринбурженка раскрыла, как на нее напал боец СВО с гранатой

Пострадавшая от нападения бывшего молодого человека — бойца СВО екатеринбурженка Екатерина Шатырко рассказала, что мужчина заранее прислал ей видео с вооружением, однако вскоре удалил ролик. Во время нападения девушка не смогла убежать из-за удаленности своего стола от выхода, рассказала она URA.RU.
«Он мне перед тем, как прийти, прислал видео, как он едет с этими гранатами, арбалетом и пистолетом… У меня стол в углу стоит, и он передо мной. Я убежать не смогла. Он мне говорил, что я буду страдать так же, как он страдал на СВО. Потом он кинул в меня гранату, она через пару секунд взорвалась под ногами», — поделилась собеседница.
По ее словам, мужчина сделал в нее несколько выстрелов и убежал. Она подчеркнула, что и до разрыва отношений боец взламывал ее страницы в соцсетях, оскорблял ее и писал неприятные сообщения знакомым. Однако девушка не подозревала, что после расставания он решит напасть на нее.
Инцидент произошел днем 14 августа в салоне красоты на улице Крауля, 8. По предварительным данным, мужчина ворвался в здание, после чего начал стрелять в девушку. Сотрудницам удалось сбежать через окно, а сама Екатерина отделалась небольшими травмами. Пострадавшая рассказала URA.RU, что сейчас боец требует, чтобы она опровергла заявления об издевательствах с его стороны. Сам мужчина оправдал свой поступок местью за измену.
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