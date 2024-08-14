Политика Курганский сенатор Муратов на форуме «Армия-2024» обсудил геостратегию РФ 15 августа 2024 в 12:25 Размер текста - 17 + На форуме «Армия — 2024» обсудили развитие ОПК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сенатор от Курганской области Сергей Муратов открыл круглый стол на форуме «Армия-2024», который проводила академия генштаба вооруженных сил России. Участники обсудили современную геостратегию РФ в условиях становления нового мирового порядка и развитие ОПК, сообщил Муратов в своем telegram-канале. «Оборонно-промышленной комплекс является одним из базовых основ нашего государства в обеспечении формирования геостратегии и разработке направлений геостратегических способов защиты и продвижения национальных интересов России. Отечественный оборонно-промышленный комплекс в сложнейших условиях в кратчайшие сроки доказал всему миру, что он является надежным оплотом нашего государства», — написал Муратов. Сенатор отметил, что по оценке нашего президента Владимира Путина, выпуск ракетно-артиллерийских вооружений увеличился более чем в 22 раза, средства РЭБ и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14 раз, автомобилей — в 7, средств индивидуальной защиты — в 6, авиационной техники и беспилотников — в 4, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза. Задача — продолжить наращивание объемов производства образцов вооружения и боеприпасов для успешного выполнения задач на СВО. Это позволит ОПК выйти на качественно-новый технологический уровень, считает Муратов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сенатор от Курганской области Сергей Муратов открыл круглый стол на форуме «Армия-2024», который проводила академия генштаба вооруженных сил России. Участники обсудили современную геостратегию РФ в условиях становления нового мирового порядка и развитие ОПК, сообщил Муратов в своем telegram-канале. «Оборонно-промышленной комплекс является одним из базовых основ нашего государства в обеспечении формирования геостратегии и разработке направлений геостратегических способов защиты и продвижения национальных интересов России. Отечественный оборонно-промышленный комплекс в сложнейших условиях в кратчайшие сроки доказал всему миру, что он является надежным оплотом нашего государства», — написал Муратов. Сенатор отметил, что по оценке нашего президента Владимира Путина, выпуск ракетно-артиллерийских вооружений увеличился более чем в 22 раза, средства РЭБ и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14 раз, автомобилей — в 7, средств индивидуальной защиты — в 6, авиационной техники и беспилотников — в 4, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза. Задача — продолжить наращивание объемов производства образцов вооружения и боеприпасов для успешного выполнения задач на СВО. Это позволит ОПК выйти на качественно-новый технологический уровень, считает Муратов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям